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"Дівчатам сподобається": Каменських влаштувала Потапу ефектну фотосесію

Lite » Новини шоу-бізнесу 20.10.2019 - 18:44
"Дівчатам сподобається": Каменських влаштувала Потапу ефектну фотосесію
Фото: Настя Каменських і Потап (instagram.com/kamenskux)

Артист позував біля оповитої плющем стіни

Потап і Настя Каменських не соромляться проявляти свої почуття на публіці і регулярно тішать шанувальників романтичними спільними фото. Закохані проводять разом весь вільний час і не упускають можливість зробити красиві фото. Приміром, днями активна парочка підкорила мережу сімейним фото "на стилі", позуючи біля пожежної драбини. А наступного разу Настя вирішила влаштувати чоловікові ефектну фотосесію.

Її результатом репер і продюсер поділився на своїй сторінці в Instagram. Стильний і схудлий Потап позував біля мальовничій цегляної стіни, оповитої плющем, який вже придбав багряні осінні барви. Артист одягнений у темні джинси, білу футболку з принтом і чорну вітровку. Завершують образ сонцезахисні окуляри.

&quot;Дівчатам сподобається&quot;: Каменських влаштувала Потапу ефектну фотосесію

Фото: Потап (instagram.com/realpotap)

Репер прийняв кілька ефектних поз, то наголошуючивперши руки в боки, то піднявши їх над головою.

"Льоша стань я тебе сфоткаю, дівчатам сподобається ...." @kamenskux love u honey", - з любов'ю прокоментував Потап.

Фото: Потап (instagram.com/realpotap)

Користувачі мережі оцінили гумор і стильний образ продюсера і запевнили його, що "дівчатам сподобалося", а також зазначили, що він помітно схуд.

  • Нам і Олексій і Настя дуже подобаються
  • Дівчатам сподобалося
  • Боже...який мен, стетхем нервово курить в сторонці ..
  • Ого як схуд
  • І вона таки була права
  • Льоша, ти красень! Видно скільки ти виконав роботи над собою! Любов творить дива!
  • Раніше був смішний,тепер ще красивий
  • Настя молодець !!!! Привела в порядок ;)
  • Ті відчуття коли не дарма вранці спортіком був))
  • Дуууже подобається!!!
  • Нічого собі у формі, молодчинка !

&quot;Дівчатам сподобається&quot;: Каменських влаштувала Потапу ефектну фотосесію

Скріншот коментарів (instagram.com/realpotap)

Нагадаємо, Настя Каменських розповіла, як змінилось її життя після заміжжя.

Раніше Настя Каменських заінтригувала хорошими новинами і показала осінній фотосет в спортивному луці.

Немов підлітки: Потап і Каменських підкорили сімейним фото " на стилі" "Вирішили відкрити завісу": Каменських розговорилася про зміни після весілля з Потапом
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