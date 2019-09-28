"Створюємо собі образ": розлучена Слава Камінська розговорилася про стосунки

Артистка задумалася про те, чому виникають конфлікти у парі
Цього літа учасниця групи НеАнгели Слава Камінська несподівано для багатьох розлучилася зі своїм чоловіком, пластичним хірургом Едгаром Камінським. Чоловік довго висловлювався про подію, а ось співачка вважала за краще зберігати мовчання, лише дала зрозуміти шанувальникам, що в неї все добре. Однак під новою публікацією в Instagram артистка заговорила про стосунки пари.
Слава опублікувала свій портрет, на якому вона зображена з пишнимирозпущеним волоссям. Співачка пронизливо дивиться в об'єктив і виглядає сумною.
Знаменитість поміркувала про те, що конфлікти часто виникають тому, що люди не люблять реальну людину, а створену ними самими ілюзію.
Фото: Слава Камінська (instagram.com/babaslavka)
"Дуже часто на початку відносин ми робимо одну і ту ж помилку: ми зустрічаємося і швиденько створюємо собі образ, картинку. Ми ще не "помацали", не "торкалися", ще не знаємо, хто реально перед нами, але ми вже собі намалювали, сформували образ. Ми собі створили образ і тепер дотримуємося цього образу. Тільки ця людина не знає про ваш образ, і він слідує своїм образом. І ось тут виникає конфлікт. Ми намагаємося притягнути за вуха те, чого немає в цій людині. Ми придумуємо щось про нього і за "це" виходимо заміж або одружуємося. За портрет, свою ілюзію, але ніяк не за цього чоловіка або жінку, не за того, хто справді є за цією картинкою. А потім рік-два ми починаємо намагатися запхати той живий об'єкт у свої рамки і не виходить. Через це починаються багато конфліктів. Спробуйте з самого початку дізнаватися новий світ замість того, щоб створювати ілюзію", - поділилася Камінська.
Багато підписників погодилися зі Славою, а також залишили їй теплі слова підтримки і запевнення, що у неї все буде добре.
Скріншот коментарів (instagram.com/babaslavka)
Нагадаємо, Слава з НеАнгелів похвалилася витонченою фігурою в незвичайному купальнику, позуючи на яхті.
Також Слава з НеАнгелів здивувала образом "молодої балерини у віці", позуючи на пуантах.