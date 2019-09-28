"Створюємо собі образ": розлучена Слава Камінська розговорилася про стосунки

Фото: Слава Камінська (instagram.com/babaslavka)

Артистка задумалася про те, чому виникають конфлікти у парі

Цього літа учасниця групи НеАнгели Слава Камінська несподівано для багатьох розлучилася зі своїм чоловіком, пластичним хірургом Едгаром Камінським. Чоловік довго висловлювався про подію, а ось співачка вважала за краще зберігати мовчання, лише дала зрозуміти шанувальникам, що в неї все добре. Однак під новою публікацією в Instagram артистка заговорила про стосунки пари.

Слава опублікувала свій портрет, на якому вона зображена з пишнимирозпущеним волоссям. Співачка пронизливо дивиться в об'єктив і виглядає сумною.

Знаменитість поміркувала про те, що конфлікти часто виникають тому, що люди не люблять реальну людину, а створену ними самими ілюзію.

Фото: Слава Камінська (instagram.com/babaslavka)

"Дуже часто на початку відносин ми робимо одну і ту ж помилку: ми зустрічаємося і швиденько створюємо собі образ, картинку. Ми ще не "помацали", не "торкалися", ще не знаємо, хто реально перед нами, але ми вже собі намалювали, сформували образ. Ми собі створили образ і тепер дотримуємося цього образу. Тільки ця людина не знає про ваш образ, і він слідує своїм образом. І ось тут виникає конфлікт. Ми намагаємося притягнути за вуха те, чого немає в цій людині. Ми придумуємо щось про нього і за "це" виходимо заміж або одружуємося. За портрет, свою ілюзію, але ніяк не за цього чоловіка або жінку, не за того, хто справді є за цією картинкою. А потім рік-два ми починаємо намагатися запхати той живий об'єкт у свої рамки і не виходить. Через це починаються багато конфліктів. Спробуйте з самого початку дізнаватися новий світ замість того, щоб створювати ілюзію", - поділилася Камінська.

Багато підписників погодилися зі Славою, а також залишили їй теплі слова підтримки і запевнення, що у неї все буде добре.

Ти просто космос!!!!От читаю твої пости і розслабляюся!) спасибі,що ти є,ти мій релакс

Какаяяяяя класна, тонка і так круто з цими кучериками і "сумними очима.... Все буде.... Вірю....

Дуже красива, чарівна, мила, сексуальна, чарівна!

Руденької краще!

Все дуже правильно написано!

Ми так часто задаємося питанням подобаємося ми іншим, що забуваємо запитати себе, а чи подобаються вони нам.

В підсумку очікування - реальність... Цього не вчать у школі на жаль...

Образ Агонь! Пост дуже мудрий

Як чесно і як вчасно

Не сумуй

Ми тебе любимо!!!

Вас підтримує і переживає вся країна, і всі МИ бажаємо ВАМ бути щасливою

Скріншот коментарів (instagram.com/babaslavka)

Нагадаємо, Слава з НеАнгелів похвалилася витонченою фігурою в незвичайному купальнику, позуючи на яхті.

Також Слава з НеАнгелів здивувала образом "молодої балерини у віці", позуючи на пуантах.