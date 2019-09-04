"Ноги від вух": Слава з НеАнгелів похвалилася витонченою фігурою в незвичайному купальнику

Співачка поділилася яскравими фото з відпочинку на Лазурному узбережжі
Учасниця групи НеАнгели Слава Камінська продовжує насолоджуватися веселим відпочинком з друзями на Лазурному узбережжі Франції. Раніше артистка захопила ефектним нарядом в горошок під час прогулянки по мальовничим Каннам, після чого вирушила в морську подорож на яхті, де релаксує на сонечку і демонструє колекцію яскравих купальників.
Так, Слава показала фанатам свій ідеальний купальник, який, за її словами, робить на знімку ноги довшими. Артистка позує, стоячи на яхті - вона тримається за канат і весело розкинула руки, при цьому щасливо посміхаючись. Варто зазначити, що її ноги дійсно здаються просто-таки нескінченними, а витонченій фігури можна тільки позаздрити!
Камінська вибрала яскравий купальник незвичайного крою - він злитний, при цьому оголює більшу частину живота і відрізняється високим вирізом в нижній частині. Колір вбрання також оригінальний - верхня його частина зеленого "зміїного" забарвлення, а нижня - яскраво-синя.
"Хочете довгі ноги на фото ? Ідеальний купальник", - прокоментувала артистка.
Фото: Слава Камінська (instagram.com/babaslavka)
На ще одному кадрі вони з подругами засмагають, лежачи на яхті.
"Ноги від вух ))) не відірвеш. Якщо ти акробат", - підписала знімок Слава.
Фото: Слава Камінська (instagram.com/babaslavka)
Фолловери зірки поспішили залишити свої відгуки, захоплюючись її формами і нахвалюючи купальник.
Скріншот коментарів (instagram.com/babaslavka)
Нагадаємо, Слава з НеАнгелів в купальнику екстремально подолала свій страх. Співачка сиганула у воду прямо з борту яхти, причому висота судна була досить значною.
До речі, Слава Камінська з НеАнгелів засвітилася на обкладинці відомого журналу. Співачка зображена в стильному вбранні з ефектним шкіряним корсетом.