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"Ноги від вух": Слава з НеАнгелів похвалилася витонченою фігурою в незвичайному купальнику

Lite » Новини шоу-бізнесу 04.09.2019 - 11:33
"Ноги від вух": Слава з НеАнгелів похвалилася витонченою фігурою в незвичайному купальнику
Фото: Слава Камінська (instagram.com/babaslavka)

Співачка поділилася яскравими фото з відпочинку на Лазурному узбережжі

Учасниця групи НеАнгели Слава Камінська продовжує насолоджуватися веселим відпочинком з друзями на Лазурному узбережжі Франції. Раніше артистка захопила ефектним нарядом в горошок під час прогулянки по мальовничим Каннам, після чого вирушила в морську подорож на яхті, де релаксує на сонечку і демонструє колекцію яскравих купальників.

Так, Слава показала фанатам свій ідеальний купальник, який, за її словами, робить на знімку ноги довшими. Артистка позує, стоячи на яхті - вона тримається за канат і весело розкинула руки, при цьому щасливо посміхаючись. Варто зазначити, що її ноги дійсно здаються просто-таки нескінченними, а витонченій фігури можна тільки позаздрити!

Камінська вибрала яскравий купальник незвичайного крою - він злитний, при цьому оголює більшу частину живота і відрізняється високим вирізом в нижній частині. Колір вбрання також оригінальний - верхня його частина зеленого "зміїного" забарвлення, а нижня - яскраво-синя.

"Хочете довгі ноги на фото ? Ідеальний купальник", - прокоментувала артистка.

&quot;Ноги від вух&quot;: Слава з НеАнгелів похвалилася витонченою фігурою в незвичайному купальнику

Фото: Слава Камінська (instagram.com/babaslavka)

На ще одному кадрі вони з подругами засмагають, лежачи на яхті.

"Ноги від вух ))) не відірвеш. Якщо ти акробат", - підписала знімок Слава.

&quot;Ноги від вух&quot;: Слава з НеАнгелів похвалилася витонченою фігурою в незвичайному купальнику

Фото: Слава Камінська (instagram.com/babaslavka)

Фолловери зірки поспішили залишити свої відгуки, захоплюючись її формами і нахвалюючи купальник.

  • Такі ноги будуть в будь-якому купальнику довгими
  • Не в купальнику справа,у тебе і так..."ноги від вух"
  • Богиня моя
  • Крута! А ідеальний купальник
  • Хочу довге життя
  • Хитра лисиця)) ноги бомбезні-ось і весь секрет.
  • Дуже красива
  • Супер! Класнючая...
  • На фотку неможливо надивитися))) фігура вау)
  • Красиві ноги

&quot;Ноги від вух&quot;: Слава з НеАнгелів похвалилася витонченою фігурою в незвичайному купальнику

Скріншот коментарів (instagram.com/babaslavka)

Нагадаємо, Слава з НеАнгелів в купальнику екстремально подолала свій страх. Співачка сиганула у воду прямо з борту яхти, причому висота судна була досить значною.

До речі, Слава Камінська з НеАнгелів засвітилася на обкладинці відомого журналу. Співачка зображена в стильному вбранні з ефектним шкіряним корсетом.

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Новини України фигураСлава Камінська
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