Вона досконала: напівоголена Емілі Ратаковскі показала ідеальне тіло в пікантному вбранні

Емілі Ратаковскі, яка регулярно радує шанувальників новинками свого бренду Inamorata, готова представити чергову лінію. Цього разу фанатів чекають яскраві комплекти: напівпрозорі топи і малюсінькі стринги з принтом. Візерунок складається з зображення оголеного жіночого тіла – ескіз малюнка зробив батько Емілі, коли вона запускала лінію сережок. Образ, що нагадує фігуру самої Ратаковскі, так припав до душі знаменитій моделі, що став негласним символом бренду.

Ратаковскі анонсувала нові речі свого бренду (фото: instagram.com/emrata)

Дівчина опублікувала кілька кадрів в топах різних відтінків, які, зрозуміло, рекламує сама. Щоправда, цього разу на фото не видно її обличчя. Скоріше за все, акцент таким чином було вирішено зробити на пишних формах і тонкій талії самій моделі. «Ну що, ви готові? Новинки будуть цього тижня», – написала Емілі під серією спокусливих кадрів. Відвертими їх робить не тільки напівпрозорий матеріал, крізь який можна відмінно розглянути оголені груди 28-річної красуні, але й ефектні пози і ракурси. Шанувальники почали писати зірці, як неймовірно її ідеальна фігура і що вони давно чекали поповнення колекції Ратаковскі.

На сторінці бренду була опублікована фотографія, де Емілі постала у всій красі, дивлячись у камеру зухвало й заклично. «Нова колекція буде на цьому тижні», – повідомила Емілі. «Ми просто потребуємо цих речей», «Це неймовірно», «Я не можу дочекатися», – пишуть фолловери зірки. Що ж, не дивно, що Ратаковскі легко завоювала любов фанатів по всьому світу і отримала звання однієї з найуспішніших бізнес-вумен.

Нова лінія Емілі, як завжди, спокуслива (фото: instagram.com/emrata)

Як і багато її колег, які зайнялися випуском власних ліній купальників і білизни, вона не переставала працювати навіть під час карантину. Дівчина періодично радувала фанатів стильними зйомками і нагадувала про необхідність робити покупки заздалегідь – літо скоро. Щоб надихнути прихильниць, вона демонструвала свої гарячі фото в спокусливих купальниках з пляжу. Як бачимо, ефект від такої реклами явний!