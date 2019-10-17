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Вона досконала! Ірина Шейк захопила мережа бездоганною фігурою і стрункими ногами

Lite » Новини шоу-бізнесу 17.10.2019 - 19:33
Вона досконала! Ірина Шейк захопила мережа бездоганною фігурою і стрункими ногами
Ірина Шейк (фото: instagram.com/irinashayk)

Модель відвідала відкриття модного бутика

Ірина Шейк, яка співпрацює з багатьма італійськими брендами, розповіла про ще одну колаборацію. Дівчина відвідала відкриття Falconeri в Нью-Йорку. «Так схвильована відкриттям магазину @falconeriofficial сьогодні ввечері в Нью-Йорку. Люблю мою нову толстовку з капюшоном #FalconeriHorizons», – повідомила вона на своїй сторінці ще вчора вдень. До тослтовки з принтом Великого Яблука вона підібрала чорні велосипедки, великі сонцезахисні окуляри, а також сережки-кільця.

Вона досконала! Ірина Шейк захопила мережа бездоганною фігурою і стрункими ногамиІрина Шейк в Нью-Йорку (фото: instagram.com/irinashayk)

Пізніше Ірина поділилася кадром з самого івента. Для вечірки вона приміряла образ total black. Чорна водолазка з короткими рукавами, а також довга чорна спідниця з широким поясом на талії і великою сріблястою пряжкою, а ще – спокусливим високим розрізом по нозі. Доповнили бездоганний лук маленька сумочка квадратної форми, чорні класичної форми човники, а також срібляста ланцюжок на шиї. Волосся Ірині поклали на прямий проділ, а макіяж зробили в нейтральних тонах, але максимально виразний.

Вона досконала! Ірина Шейк захопила мережа бездоганною фігурою і стрункими ногами

Новий образ Ірини Шейк (фото: instagram.com/irinashayk)

Ірина опублікувала кілька кадрів з заходу, де виглядає розкішно і спокусливо. За що отримала масу компліментів і похвали. Шанувальники хвалять її неземну красу, особливо відзначаючи бездоганні стрункі ноги. «Я можу позичити твої ноги?» «Що за ноги!», «Ох, ці ніжки!», «Ірина Ногошейк», «Ці ноги», – пишуть вони.

Вона досконала! Ірина Шейк захопила мережа бездоганною фігурою і стрункими ногами

Ірина Шейк на презентації (фото: instagram.com/irinashayk)

Не змовчали послідовувачі і про колишнього коханого Шейк – Бредлі Купера, написавши, що він занадто «нудний» для такої «дикої кішки». До речі, Ірина між численними робочими проектами встигає приділяти максимум часу дочки від актора. Нещодавно її знову зняли папараці на прогулянці з Леєю. Дівчинка виглядала щасливою та задоволеною, так що напевно Ірина і Бредлі залишилися в добрих стосунках.

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