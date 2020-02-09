Скучили: щаслива Ребрик з чоловіком виконала "програму максимум" у Празі

Лілія Ребрик показала щасливі знімки з чоловіком в Празі
Лілія Ребрик продовжує радувати своїх шанувальників новими фотографіями, які вона зробила в Празі, де знаходиться в діловій поїздці. Відомій телеведучій пощастило, тому що разом з нею поїхав її чоловік Андрій Дикий.
Разом зіркова пара зробила серію знімків із мальовничої столиці Чехії. На фото в Instagram видно, що вони відмінно провели час удвох.
"Прага надихає... Казкове місто... Обов'язково ще приїдемо. Рульку з'їли, трдло спробували, роботу зробили. П'ємо каву - і на Київ. Скучили", - написала Лілія.
Лілія Ребрик з чоловіком в Празі (фото: instagram.com/liliia.rebrik)
Користувачі мережі також прокоментували фотографії щасливої сімейної пари. Ось що вони написали:
Скріншоти з Instagram
Нагадаємо, що нещодавно Лілія повернулася з романтичного подорожі з чоловіком на Мальдівах, де пара вперше за 8 років провела відпустку без дітей.