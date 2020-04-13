Сусіди мене проклинають: Злата Огневич розповіла про своє життя на карантині

Фото: Злата Огневич (instagram.com/zlata.ognevich)

Співачка зізналася, що доставляє деякі незручності оточуючим

Злата Огневич на карантині займається улюбленою справою - музикою. Співачка раніше розповідала, що пише вірші та пісні, поки сидить вдома, а також стала набагато більше спати. Однак її заняття на самоізоляції подобаються далеко не всім - адже артистка живе у столичній багатоповерхівці і має сусідів. В інтерв'ю "Світському житті" вона зізналася, що люди, які живуть під нею, вже не раз висловлювали своє невдоволення.

"Думаю, вони мене проклинають. Тому що іноді вони до мене стукають, коли я співаю і граю. Вони кажуть: "Будь ласка, припиніть це робити", – розповіла Злата.

Втім, співачка цілком розуміє причину гніву сусідів, адже вона і правда виробляє багато шуму.

"Навіть якщо б я була сусідкою Злати Огневич, я б її зненавиділа за те, що вона кожен день співає. Я ж там і академічні арії співаю і розспівуюся, і граю. Що я там тільки не роблю!", – додала знаменитість.

Проблема зайвої ваги на карантині також не обійшла її стороною - Огневич поділилася, що вже поправилася на два кілограми.

"Я не влізла в улюблені джинси! Так, після трьох тижнів карантину. І я так кажу собі: "Злата, ми ходимо повз холодильника", – розповіла виконавиця.

Фото: Злата Огневич (instagram.com/zlata.ognevich)

За словами артистки, вона тепер купує тільки гречку, а ще у неї в планах почати їздити на велосипеді. А сусіди напевно "раді" її заняттям зі скакалкою.

"Трохи стане тепліше і я буду виїжджати на велосипеді працювати в студії. Вона дуже далеко, на лівому березі, а я живу на правому. Я не буду користуватися авто! Я не користуюся ліфтом, хоча живу досить високо. А ще я стрибаю вдома на скакалці. Це дуже круте тренування", – розповіла Злата.

Нагадаємо, Злата Огневич відверто зізналася, чи робить "уколи краси" і поділилася своїми секретами догляду за собою.