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Злата Огнєвіч несподівано зізналася, що готова на ЕКО-запліднення (відео)

Lite » Новини шоу-бізнесу 23.03.2020 - 14:24
Злата Огнєвіч несподівано зізналася, що готова на ЕКО-запліднення (відео)
Фото: Злата Огнєвіч (instagram.com/zlata.ognevich)

Злата зізналася, чому у неї немає чоловіка

Відома співачка Злата Огнєвіч стала гостею розважального шоу СЛАВА +, яке щотижня виходить на YouTube-каналі Люкс ФМ. В інтерв'ю зірка відверто зізналася, чому їй не щастить з чоловіками і розповіла про можливу вагітність.

Талановита артистка та просто красуня, завітала на YouTube-канал Люкс ФМ та дуже відверто поділилася своїми особистими думками, що до майбутньої вагітності та стосунків з чоловіками. Під час бесіди Злата відверто зізналася, що їй не щастить з чоловіками. За її словами, частіше їй зустрічаються покидькі.

"Я дуже довірлива людина. Чоловік з досвідом це бачить і розуміє. Коли я відкриваю йому своє серце, я розумію, що потрібна була йому лише для колекції і це дуже боляче", - підкреслила співачка.

Як розповіла Огнєвіч, саме тому, що у неї немає коханого чоловіка, вона готова до штучного запліднення.

"У мене широкі погляди на це. Я не хочу йти на поталу у суспільства і робити так, що повинна бути родина, повинні бути діти і повинен бути чоловік поруч. Але, якщо я не можу знайти цього чоловіка?...Я готова на ЕКО-запліднення, якщо прийде час тому і я зрозумію, що далі вже нікуди відкладати", - зізналася Злата.

Більше про Олега Ляшка, політичне цькування і сім'ї у свіженькому випуску СЛАВА +:

Інтерв'ю Злати Огнєвіч

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