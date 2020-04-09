Потрібно кайфувати від віку: Злата Огнєвіч відверто зізналася, чи робить "уколи краси"

Фото: Злата Огнєвіч (instagram.com/zlata.ognevich)

Злата також поділилася рецептом улюбленого домашнього скрабу

Злата Огнєвіч знаходиться на домашній ізоляції, як і багато її колег. При цьому на карантині співачка дарма часу не втрачає і готується дивувати новими композиціями. Тим часом виконавиця також виходить в прямі ефіри з інтерв'ю. Приміром, днями Огнєвіч поспілкувалася з телеведучою Аліною Шаманською, яка на своїй instagram-сторінці в прямому ефірі розпитала Злату про її секрети краси.

“Дуже важливо полюбити себе! В той момент, коли я себе полюбила і почала приймати себе, яка я є (зі всіма складками, зморшками і всім іншим), я почала реально кайфувати від життя. Я б сказала, років у 30 приходить така свідомість. Після 30 років я зрозуміла: "Вау, так ось же воно, оце кайф починається", — розповідає Злата.

Не обійшла Злата тему "уколів краси". І зізналася, до яких процедур вдавалася і вдається в кабінеті косметолога.

“Я вітаміни пробувала, мезотерапію або біоревіталізація — таке щось поверхове. І я для себе зрозуміла, що коли ти щось робиш систематично, то не дуже хороший ефект виходить. Гіалуронка (ред. — гіалуронова кислота) притягує воду, і ти стаєш схожий на кульку. Я почала шукати альтернативу. У мого косметолога є лазер у вигляді великого пістолета, який пронизує спалахами шкіру, аж до кістки, і можна зробити різні варіації процедур. Наприклад, підтяжку обличчя, можна зробити лоб без зморшок, підтягнути повіки і т. д. Але це боляче! Я собі роблю десь раз у півроку цю процедуру. Тому що я дуже боюся ниток під шкірою. Я бачила жертв цих ниток з перекошеним обличчям, посмішкою, очима. І я думаю, що краще буду робити собі періодично лазер. Так, може не такий "вау-ефект" буде, але це безпечно. Я в це вірю", — посміхається Огнєвіч.

“А уколи краси... Ну, може бути, оченята потім підколоти. Я взагалі не проти! Коли прийде час, що потрібно буде робити ін'єкції і підтримувати красу уколами — ОК. А поки я буду відтягувати цей час", — чесно зізнається Огнєвіч.

Ведуча Аліна Шаманська уточнила у Злати, чи "подколювала" вона коли-небудь губи, що особливо популярно зараз серед красунь.

“Я собі робила гіалуронку, яка просто як вітаміни, розсмоктується. Але я для себе не побачила якогось ефекту. Тому, я думаю, після 40 років я щось буду робити. Бо губи мають особливість до "всихання". У дитинстві такі пухкенькі, а з віком починають "скручуватися", — зазначає Огнєвіч.

При цьому виконавиця мотивує: “Вважаю, що від кожного віку потрібно кайфувати! Значить, щось із самооцінкою не те, якщо тобі приносить задоволення тільки твій зовнішній вигляд. Треба знаходити гармонію у всьому і у віці — теж".

Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Також Злата п'є колаген.

“Я помітила, коли я п'ю часто колаген, я краще тягнуся — мені легше сідати в шпагати, легше робити стретчинг. Але його потрібно пити регулярно і довго — хоча б півроку. І додавати лимон — він краще засвоюється з вітаміном С. Я просто схиблена на "бадах", вітамінах.. Коли я стала пити вітаміни, я перестала ось так міцно хворіти з температурою. Ось уже два роки я була в компаніях з людьми, які на мене кашляли і чхали. Мабуть, для мого імунітету цього не вистачало", — ділиться своїми секретами краси Огнєвіч.

При цьому Злата сама собі "прописала" такий комплекс Так як Злата не їсть м'ясо і молочні продукти. Тому вирішила, що потрібно додатково підтримати свій організм.

А ось на питання, як співачка відноситься до домашніх масок з натуральних інгредієнтів Злата категорична:

“Дівчата, я вважаю, що це неефективно. Це може бути ефективно, якщо ви нанесете, наприклад, білок для якогось ліфтинг-ефекту. Але цей ефект зберігається протягом години. Ну мабуть неспроста фармацевтичні компанії витрачають мільйони на розробки інноваційних продуктів, впроваджують нанотехнології, утримують величезний штат співробітників... Все для того, щоб у цієї маленької баночки крему був унікально підібраний набір. Щоб ти нанесла і маска працювала всю ніч. І цю маску ти робиш через день і виглядаєш чудово. Ну не працюють домашні засоби. Максимум я собі роблю скраб з кави. Три столові ложки меленої кави, три ложки тростинного цукру, додаю мед або кокосове масло і трохи гелю для душу. І ось роблю такий скраб", — розповідає Злата Огнєвіч.

Нагадаємо, раніше Злата Огнєвіч несподівано зізналася, що готова на ЕКО-запліднення.