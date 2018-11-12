"Зірватися дуже легко": Женя Кот про небезпечний трюк на Танцях з зірками

Колаж: РБК-Україна

Мішель Андраде також освоїла кілька нетанцювальних трюків

11 листопада завершився вже 12 ефір самого танцювального шоу України — Танці з зірками 2018. Жорстоке правило залишилося незмінним — з ефіру до ефіру проект покидає одна зіркова пара. На цей раз із шоу, за результатами глядацького голосування журі, пішли співачка Мішель Андраде і її партнер Женя Кот.

Зазначимо, що під час 12-го ефіру пари представляли публіці відразу два танці. Мішель і Женя підготували поп-джаз і танго. Якщо першу постновку судді проекту (Дмитро Монатік, Катерина Кухар і Влад Яма) оцінили в 30 балів, то танго порахували "слабеньким" і дали йому всього 24 бали.

Самі ж Мішель і Кот навпаки зазначили, що ця постановка була однією з найбільш складних і навіть небезпечних.

Женя Кот під час незвичайного номери на Танцях з зірками 2018 (фото: Артем Онещак)

"Для танго ми використовували китайський підвісний пілон... Це дуже складний жанр повітряної акробатики, який вимагає багато енергії. Репетирувати на ньому довго не виходить, тому я навіть не скажу, що ми відпрацювали всі трюки по багато разів", — розповідає Женя Кот.

Женя Кот і Мішель Андраде (фото: Артем Онещак)

"Я готував цей трюк до циркового ефіру "Танці з зірками", але через хворобу нам тоді не вдалося його використовувати, і це добре. Тому що в цьому номері з Алексєєвим він не просто був конструкцією, а важливим елементом, який доповнив неймовірну ідею номера, за що я особливо вдячний нашим режисерам Наташі Лисенковой, Наташі Остриковій, і головному хореографу Олені Шоптенко", —пояснює танцюрист.

Тут слід зазначити, що раніше Женя Кот переніс запалення легенів, через що був змушений пропустити кілька ефірів Танців з зірками.

Michelle Andrade, Женя Кот і ALEKSEEV – Танго

За словами Жені, цей номер був небезпечним, адже танцюрист міг зірватися з 4-х метрової висоти!

"Варіантів впасти вниз з 4-ох метрів було маса. Це лебідка, вона дає сильний кач, велика довжина розважування і люфти. Коли він піднімається, він дуже нестабільний і зірватися дуже легко тим більше, що найбільш небезпечний елемент виконувався без рук і страховки. Момент зупинки теж дає свій ривок... Дуже не хотілося впасти в паркет лицем) Я радий, що все вийшло. Якщо б я зірвався, покинув би проект набагато раніше, чим закінчилося голосування. Моя безстрашна партнерка Michelle Andrade теж освоїла кілька елементів, які нам вдалося виконати разом. Захоплююся її силою і завзяттям. Я прям реалізував свою мрію: з нами на сцені був талановитий артист Алексєєв, який співав мою, чесно кажучи, улюблену пісню, а ми з Michelle ширяли над часом. Це незабутньо", — підсумував Женя Кот.

Нагадаємо, під час 12-го ефіру Танців з зірками на паркеті з'явилася також співачка Тіна Кароль, яка перед виступом розплакалася.

Відео: РБК-Україна