Чинити опір я не могла: Вероніка Коваленко представила дебютний лонг-плей

Коваленко Вероніка (фото: прес-служба)

Новий альбом "Під гітару" складається з 10 треків

Одна з найяскравіших представниць тинейджерського шоу-бізнесу Вероніка Коваленко презентувала свій перший альбом "Під гітару". Символічно, що реліз платівки відбувся напередодні Нового року. Тим самим Коваленко підсумувала свій перший сольний творчий період.

Платівка містить десять треків: дев'ять з них авторства самої Вероніки, трек "Скажи" написав Коваленко Артем Пивоваров. Не залишила шанувальників співачка і без сюрпризів, включивши в альбом два раніше невиданих треки. Так, підписники You-Tube каналу артистки першими почули роботи: "Завтра буде краще" і лід-сингл альбому "Під гітару".

Вероніка Коваленко - "ПІД ГІТАРУ" [АЛЬБОМ 2019]

За словами самої співачки, на випуск збірки треків її спонукали слухачі:

“Вони — моя мотивація. Заваливши мій директ з проханнями видати повноцінний альбом — чинити опір я не могла. Зібравши всі напрацювання, а також написавши кілька нових треків, я піднесла їм творчий подарунок до новорічних свят", — коментує Коваленко.

Альбом Вероніки Коваленко "Під гітару" вже доступний на всіх цифрових майданчиках.

Нагадаємо, раніше Коваленко презентувала пісню про підліткове кохання - "По шкірі".