Сон для слабаків: втомлений Влад Топалов показав підрослого синочка

Співак зізнався, що не спав всю ніч
Влад Топалов - турботливий і люблячий батько і не втомлюється зізнаватися в любові до синочка і дружини Регіни Тодоренко. Нещодавно телеведуча розповіла, що поява на світ хлопчика дуже змінила співака, та й сама вона почала до багатьох речей ставитися інакше. При цьому артист також чесно ділиться і труднощами, з якими йому довелося зіткнутися, ставши папою - приміром, це майже постійний недолік сну. На своїй сторінці в Instagram Влад поділився чесним домашнім кадром з дитиною.
На знімку розпатланий і втомлений Топалов тримає на руках сина Михайла, або Майкла, як його лагідно звуть домашні. Малюк, якому в грудні виповниться рік, повернутий спиною до камери, однак і так видно, що він помітно підріс.
У підписі до фото Влад зізнався, що цієї ночі йому не вдалося поспати зовсім.
"Доброго ранку! А ми сьогодні не спали зовсіііііім", - поділився співак.
Фото: Влад Топалов з сином (instagram.com/vladtopalovofficial)
Користувачі мережі зазначили в коментарях, що це нормальна ситуація для батьків маленької дитини, а також співчувають Владу і радять кріпитися.
Скріншот коментарів (instagram.com/vladtopalovofficial)
Нагадаємо, що раніше Влад Топалов розчулив душевним фото дружини Регіни Тодоренко з маленьким сином.