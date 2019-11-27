Сон для слабаків: втомлений Влад Топалов показав підрослого синочка

Влад Топалов - турботливий і люблячий батько і не втомлюється зізнаватися в любові до синочка і дружини Регіни Тодоренко. Нещодавно телеведуча розповіла, що поява на світ хлопчика дуже змінила співака, та й сама вона почала до багатьох речей ставитися інакше. При цьому артист також чесно ділиться і труднощами, з якими йому довелося зіткнутися, ставши папою - приміром, це майже постійний недолік сну. На своїй сторінці в Instagram Влад поділився чесним домашнім кадром з дитиною.

На знімку розпатланий і втомлений Топалов тримає на руках сина Михайла, або Майкла, як його лагідно звуть домашні. Малюк, якому в грудні виповниться рік, повернутий спиною до камери, однак і так видно, що він помітно підріс.

У підписі до фото Влад зізнався, що цієї ночі йому не вдалося поспати зовсім.

"Доброго ранку! А ми сьогодні не спали зовсіііііім", - поділився співак.

Фото: Влад Топалов з сином (instagram.com/vladtopalovofficial)

Користувачі мережі зазначили в коментарях, що це нормальна ситуація для батьків маленької дитини, а також співчувають Владу і радять кріпитися.

Хлопців,тримайтеся!! час працює на нас (на батьків)потім будемо згадувати ці часи як самі незабутні і круті!

схожа ситуація. Ох вже ці зуби (

і таке буває

Кріпіться, дорогі... Щиро вам співчуваю і бажаю кожному з вашої чудової родини міцних снів і здоров'я!

Це жесть. В такі моменти готова спати навіть стоячи. Влад тримайтеся, дітки вони такі

Це так знайомо зараз

Ви не одні такі. Сил нам

Сон для слабаків

Влад, це пройде, всі дітки так, треба потерпіти! Спокійних ночей і приємних днів Вам!

Який же він солодкий пупс. Тобі дуже личить роль тата. Прямо мімімі

А ми теж, у доньки зуби лізуть (((а у синочка коліки (((терпіння всім

Співчуваю. буває, потім буде легше)

З - зуби

Скріншот коментарів (instagram.com/vladtopalovofficial)

Нагадаємо, що раніше Влад Топалов розчулив душевним фото дружини Регіни Тодоренко з маленьким сином.