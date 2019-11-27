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Сон для слабаків: втомлений Влад Топалов показав підрослого синочка

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Співак зізнався, що не спав всю ніч

Влад Топалов - турботливий і люблячий батько і не втомлюється зізнаватися в любові до синочка і дружини Регіни Тодоренко. Нещодавно телеведуча розповіла, що поява на світ хлопчика дуже змінила співака, та й сама вона почала до багатьох речей ставитися інакше. При цьому артист також чесно ділиться і труднощами, з якими йому довелося зіткнутися, ставши папою - приміром, це майже постійний недолік сну. На своїй сторінці в Instagram Влад поділився чесним домашнім кадром з дитиною.

На знімку розпатланий і втомлений Топалов тримає на руках сина Михайла, або Майкла, як його лагідно звуть домашні. Малюк, якому в грудні виповниться рік, повернутий спиною до камери, однак і так видно, що він помітно підріс.

У підписі до фото Влад зізнався, що цієї ночі йому не вдалося поспати зовсім.

"Доброго ранку! А ми сьогодні не спали зовсіііііім", - поділився співак.

Фото: Влад Топалов з сином (instagram.com/vladtopalovofficial)

Користувачі мережі зазначили в коментарях, що це нормальна ситуація для батьків маленької дитини, а також співчувають Владу і радять кріпитися.

  • Хлопців,тримайтеся!! час працює на нас (на батьків)потім будемо згадувати ці часи як самі незабутні і круті!
  • схожа ситуація. Ох вже ці зуби (
  • і таке буває
  • Кріпіться, дорогі... Щиро вам співчуваю і бажаю кожному з вашої чудової родини міцних снів і здоров'я!
  • Це жесть. В такі моменти готова спати навіть стоячи. Влад тримайтеся, дітки вони такі
  • Це так знайомо зараз
  • Ви не одні такі. Сил нам
  • Сон для слабаків
  • Влад, це пройде, всі дітки так, треба потерпіти! Спокійних ночей і приємних днів Вам!
  • Який же він солодкий пупс. Тобі дуже личить роль тата. Прямо мімімі
  • А ми теж, у доньки зуби лізуть (((а у синочка коліки (((терпіння всім
  • Співчуваю. буває, потім буде легше)
  • З - зуби

Скріншот коментарів (instagram.com/vladtopalovofficial)

Нагадаємо, що раніше Влад Топалов розчулив душевним фото дружини Регіни Тодоренко з маленьким сином.

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