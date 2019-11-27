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Сон для слабаков: уставший Влад Топалов показал подросшего сыночка

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Певец признался, что не спал всю ночь

Влад Топалов - заботливый и любящий отец и не устает признаваться в любви к сыночку и жене Регине Тодоренко. Недавно телеведущая рассказала, что появление на свет мальчика очень изменило певца, да и сама она начала ко многим вещам относиться иначе. При этом артист также честно делится и трудностями, с которым ему пришлось столкнуться, став папой - к примеру, это почти постоянный недостаток сна. На своей странице в Instagram Влад поделился честным домашним кадром с ребенком.

На снимке растрепанный и усталый Топалов держит на руках сына Михаила, или Майкла, как его ласково зовут домашние. Малыш, которому в декабре исполнится год, повернут спиной к камере, однако и так видно, что он заметно подрос.

В подписи к фото Влад признался, что этой ночью ему не удалось поспать совсем.

"Доброго утра! А мы сегодня не спали вообщееееееее", - поделился певец.

Фото: Влад Топалов с сыном (instagram.com/vladtopalovofficial)

Пользователи сети отметили в комментариях, что это нормальная ситуация для родителей маленького ребенка, а также сочувствуют Владу и советуют крепиться.

  • Ребят,держитесь!! время работает на нас (на родителей)потом будем вспоминать эти времена как самые незабываемые и крутые!
  • похожая ситуация. Ох уж эти зубы (
  • и такое бывает
  • Крепитесь, дорогие... Искренне вам сочувствую, и желаю каждому из вашей замечательной семьи крепких снов и здоровья!
  • Это жесть. В такие моменты готова спать даже стоя. Влад держитесь, детки они такие
  • Это так знакомо сейчас
  • Вы не одни такие. Сил нам
  • Сон для слабаков
  • Влад, это пройдёт, все детки так, надо потерпеть! Спокойных ночей и приятных дней Вам!
  • Какой же он сладкий пупс. Тебе очень идёт роль папы. Прямо мимими
  • А мы тоже, у дочки зубы лезут (((а у сыночка колики (((терпения всем
  • Сочувствую. бывает, потом будет легче)
  • З- зубы

Скриншот комментариев (instagram.com/vladtopalovofficial)

Напомним, что ранее Влад Топалов умилил душевным фото жены Регины Тодоренко с маленьким сыном.

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