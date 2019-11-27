Сон для слабаков: уставший Влад Топалов показал подросшего сыночка

Влад Топалов - заботливый и любящий отец и не устает признаваться в любви к сыночку и жене Регине Тодоренко. Недавно телеведущая рассказала, что появление на свет мальчика очень изменило певца, да и сама она начала ко многим вещам относиться иначе. При этом артист также честно делится и трудностями, с которым ему пришлось столкнуться, став папой - к примеру, это почти постоянный недостаток сна. На своей странице в Instagram Влад поделился честным домашним кадром с ребенком.

На снимке растрепанный и усталый Топалов держит на руках сына Михаила, или Майкла, как его ласково зовут домашние. Малыш, которому в декабре исполнится год, повернут спиной к камере, однако и так видно, что он заметно подрос.

В подписи к фото Влад признался, что этой ночью ему не удалось поспать совсем.

"Доброго утра! А мы сегодня не спали вообщееееееее", - поделился певец.

Фото: Влад Топалов с сыном (instagram.com/vladtopalovofficial)

Пользователи сети отметили в комментариях, что это нормальная ситуация для родителей маленького ребенка, а также сочувствуют Владу и советуют крепиться.

Ребят,держитесь!! время работает на нас (на родителей)потом будем вспоминать эти времена как самые незабываемые и крутые!

похожая ситуация. Ох уж эти зубы (

и такое бывает

Крепитесь, дорогие... Искренне вам сочувствую, и желаю каждому из вашей замечательной семьи крепких снов и здоровья!

Это жесть. В такие моменты готова спать даже стоя. Влад держитесь, детки они такие

Это так знакомо сейчас

Вы не одни такие. Сил нам

Сон для слабаков

Влад, это пройдёт, все детки так, надо потерпеть! Спокойных ночей и приятных дней Вам!

Какой же он сладкий пупс. Тебе очень идёт роль папы. Прямо мимими

А мы тоже, у дочки зубы лезут (((а у сыночка колики (((терпения всем

Сочувствую. бывает, потом будет легче)

З- зубы

Скриншот комментариев (instagram.com/vladtopalovofficial)

Напомним, что ранее Влад Топалов умилил душевным фото жены Регины Тодоренко с маленьким сыном.