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Такі сонечка: Лілія Ребрик зворушила мережу великоднім сімейним фото

Lite » Новини шоу-бізнесу 19.04.2020 - 13:04
Такі сонечка: Лілія Ребрик зворушила мережу великоднім сімейним фото
Фото: Лілія Ребрик з сім'єю (instagram.com/liliia.rebrik)

"Дика сімейка" привітала всіх зі світлим святом Великодня

Лілія Ребрик з чоловіком Андрієм Диким і дочками Діаною і Поліною проводять карантин на дачі, де будуть святкувати і Великдень цього року. Зазвичай сімейство виїжджало в цей день до батьків телеведучої в Чернівці, але в цей раз епідемія коронавіруса сплутала всі плани. Вони активно готувалися до свята - так, у Чистий четвер Лілія з малятами влаштували веселий "банний день", також артистка поділилася простим рецептом смачного сирного пирога на Великдень і розповіла, як фарбує яйця.

У світле свято Великодня, 19 квітня Ребрик поділилася в Instagram ніжним і милим сімейним фото, на якому "дика сімейка" позує в обнімку на тлі паски та крашанок на блюді. Лілія убралася в біле плаття в горошок, Діана обрала рожеве плаття, а маленька Поліна блищить в жовтому. Від знімка так і віє затишком і сімейною гармонією!

"Христос Воскрес! Смачної паски та світлих думок! Бережіть своїх рідних", - привітала всіх з Великоднем ведуча.

Такі сонечка: Лілія Ребрик зворушила мережу великоднім сімейним фото

Фото: Лілія Ребрик з сім'єю (instagram.com/liliia.rebrik)

Користувачі мережі відразу ж почали залишати відповідні привітання в коментарях, розчулюватися ніжному фото і бажати їм сімейного благополуччя.

  • Всього Вам доброго і світлого!!!
  • Воістину Воскрес. Вітаю зі святом
  • Красиві такі донечки у вас гарні схожі на вас Ліля
  • Воістину воскрес!
  • Воістину Воскрес!!! Божого благословення у вашій хаті!!!
  • Нехай Боженька оберігає вашу батьківщину від лиха та нещастя!
  • Софійки
  • Сім'я Диких , вітаю зі святом ХВ
  • Які у Вас лялечки донечки, а Поля така як сонечко
  • Такі класні такі справжні

Такі сонечка: Лілія Ребрик зворушила мережу великоднім сімейним фотоТакі сонечка: Лілія Ребрик зворушила мережу великоднім сімейним фото

Скріншот коментарів (instagram.com/liliia.rebrik)

До речі, раніше Лілія Ребрик назвала топ-5 простих і натуральних барвника для великодніх яєць.

Які милі дівчата: Лілія Ребрик з доньками влаштували "банний день" Лілія Ребрик поділилась рецептом легкого у приготуванні сирного пирога на Великдень
Новини України Лілія Ребрикдочь
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