Які милі дівчата: Лілія Ребрик з доньками влаштували "банний день"

У Чистий четвер ведуча з малятами повеселилися у ванні
Як і багато українців, Лілія Ребрик з сім'єю готуються до свята Великодня, який цього року припадає на 19 квітня. Через карантин всім доведеться провести його на самоізоляції - однак знаменитості не сумують і активно діляться з шанувальниками корисними хитрощами і лайфхаками. Так, Ребрик запропонувала рецепт легкого в приготуванні сирного пирога на Великдень, який дуже люблять її рідні. А її старша донька Діана намалювала тематичний малюнок і захопила своїми художніми талантами.
Чистий четвер теледіва теж провела, як годиться, а саме, у ванній! Разом з доньками вони влаштували собі "банний день" і весело пустували втрьох. Лілія поділилася в Instagram милим і забавним знімком, на якому вони з Діаною і Поліною "задувають" мильні бульбашки, що літають навколо.
"Чистий четвер! Все чисто! З чистою душею - всім на добраніч", - написала артистка.
Фото: Лілія Ребрик з дочками (instagram.com/liliia.rebrik)
Чарівний кадр не залишив байдужими користувачів мережі і вони залишили зірковій матусі багато теплих відгуків.
Скріншот коментарів (instagram.com/liliia.rebrik)
До речі, раніше Лілія Ребрик назвала топ-5 простих і натуральних барвника для великодніх яєць.