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Які милі дівчата: Лілія Ребрик з доньками влаштували "банний день"

Lite » Новини шоу-бізнесу 17.04.2020 - 12:33
Які милі дівчата: Лілія Ребрик з доньками влаштували "банний день"
Фото: Лілія Ребрик з дочкою (instagram.com/liliia.rebrik)

У Чистий четвер ведуча з малятами повеселилися у ванні

Як і багато українців, Лілія Ребрик з сім'єю готуються до свята Великодня, який цього року припадає на 19 квітня. Через карантин всім доведеться провести його на самоізоляції - однак знаменитості не сумують і активно діляться з шанувальниками корисними хитрощами і лайфхаками. Так, Ребрик запропонувала рецепт легкого в приготуванні сирного пирога на Великдень, який дуже люблять її рідні. А її старша донька Діана намалювала тематичний малюнок і захопила своїми художніми талантами.

Чистий четвер теледіва теж провела, як годиться, а саме, у ванній! Разом з доньками вони влаштували собі "банний день" і весело пустували втрьох. Лілія поділилася в Instagram милим і забавним знімком, на якому вони з Діаною і Поліною "задувають" мильні бульбашки, що літають навколо.

"Чистий четвер! Все чисто! З чистою душею - всім на добраніч", - написала артистка.

Які милі дівчата: Лілія Ребрик з доньками влаштували &quot;банний день&quot;

Фото: Лілія Ребрик з дочками (instagram.com/liliia.rebrik)

Чарівний кадр не залишив байдужими користувачів мережі і вони залишили зірковій матусі багато теплих відгуків.

  • Красуня
  • Яка Поля кумедна
  • Такі милі дівчатка
  • Лілька, ви супер! Реальний настрій,реальний позитив
  • чисті, класні і пахучі)))
  • Які солодкі дітки у вас
  • Гарнюні
  • Красуньки,чистюлькы!!
  • Боже,які красуні
  • Бозі,які ви всі класні
  • Гарненькі красуні
  • Які ви гарненькі, щастя вам
  • З легким паром! Добраніч!
  • Класссс, ви просто супер
  • дівчатка красуньки Світові щастя і добра вам дорогенькі!!!!! Надобраніч!!!

Які милі дівчата: Лілія Ребрик з доньками влаштували &quot;банний день&quot;

Скріншот коментарів (instagram.com/liliia.rebrik)

До речі, раніше Лілія Ребрик назвала топ-5 простих і натуральних барвника для великодніх яєць.

Лілія Ребрик поділилась рецептом легкого у приготуванні сирного пирога на Великдень Художник так бачить: Лілія Ребрик з дочками готується до Великодня на карантині
Новини України Лілія Ребрикдочь
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