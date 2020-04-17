Які милі дівчата: Лілія Ребрик з доньками влаштували "банний день"

Фото: Лілія Ребрик з дочкою (instagram.com/liliia.rebrik)

У Чистий четвер ведуча з малятами повеселилися у ванні

Як і багато українців, Лілія Ребрик з сім'єю готуються до свята Великодня, який цього року припадає на 19 квітня. Через карантин всім доведеться провести його на самоізоляції - однак знаменитості не сумують і активно діляться з шанувальниками корисними хитрощами і лайфхаками. Так, Ребрик запропонувала рецепт легкого в приготуванні сирного пирога на Великдень, який дуже люблять її рідні. А її старша донька Діана намалювала тематичний малюнок і захопила своїми художніми талантами.

Чистий четвер теледіва теж провела, як годиться, а саме, у ванній! Разом з доньками вони влаштували собі "банний день" і весело пустували втрьох. Лілія поділилася в Instagram милим і забавним знімком, на якому вони з Діаною і Поліною "задувають" мильні бульбашки, що літають навколо.

"Чистий четвер! Все чисто! З чистою душею - всім на добраніч", - написала артистка.

Фото: Лілія Ребрик з дочками (instagram.com/liliia.rebrik)

Чарівний кадр не залишив байдужими користувачів мережі і вони залишили зірковій матусі багато теплих відгуків.

Красуня

Яка Поля кумедна

Такі милі дівчатка

Лілька, ви супер! Реальний настрій,реальний позитив

чисті, класні і пахучі)))

Які солодкі дітки у вас

Гарнюні

Красуньки,чистюлькы!!

Боже,які красуні

Бозі,які ви всі класні

Гарненькі красуні

Які ви гарненькі, щастя вам

З легким паром! Добраніч!

Класссс, ви просто супер

дівчатка красуньки Світові щастя і добра вам дорогенькі!!!!! Надобраніч!!!

Скріншот коментарів (instagram.com/liliia.rebrik)

До речі, раніше Лілія Ребрик назвала топ-5 простих і натуральних барвника для великодніх яєць.