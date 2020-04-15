Художник так бачить: Лілія Ребрик з дочками готується до Великодня на карантині

Фото: Лілія Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

Телеведуча похвалилася малюнком старшої дочки

Лілія Ребрик весело проводить час на карантині зі своєю "дикою сімейкою" - крім роботи, телеведуча зайнялася благоустроєм саду та городу, а також розважається участю в популярних флешмобах. У цьому їй із задоволенням допомагають доньки - 7-річна Діана і дворічна Поліна. Так, днями зіркова мама зі старшою донькою долучилися до Pillow challenge і похвалилися стильними луками з подушками замість суконь! З наближенням Великодня Лілія згадала, як їх сім'я зазвичай проводила це свято і показала, як вони готуються в режимі самоізоляції.

Ребрик похвалилася талантами Діани і опублікувала миле фото дівчинки з її малюнком на великодню тему. На ще одному кадрі молодша Поліна явно прагне допомогти сестрі з витівками, також ведуча показала результат старань крупним планом і запропонувала читачам взяти участь у конкурсі.

Фото: Лілія Ребрик показала малюнок доньки (instagram.com/liliia.rebrik)

Зазвичай Лілія з родиною їздили на Великдень до її батьків у Чернівці, однак у цьому році будуть відзначати вдома у тісному колі - режим ізоляції порушувати не можна.

Фото: Лілія Ребрик показала малюнок доньки (instagram.com/liliia.rebrik)

"Художник так бачить! Вже скоро Великдень. Скоро мала би бути та метушня, яку ми всі так любимо... Прибирання, готування... Щоб все ідеально... Щоб до батьків поїхати. До речі, в нашій родині це була гарна традиція: поїхати в Чернівці до батьків, до бабусі, посвятити Паску, поїсти крашанок, посидіти за великим родинним столом... І здавалася б такі прості речі... Але такі недосяжні сьогодні. Найголовніше сьогодні- це пам’ятати, що свято Великдень має бути в душі: там має бути тепло й світло, там має бути багато любові... До найсвітлішого свята весни @ranok_ua влаштував конкурс малюнків із корисними подарунками – «Великдень вдома»! Як на мене, чудовий спосіб відволіктися, зайнятися творчістю! Й оскільки співробітники каналу не можуть брати участь в конкурсі, я зі своїми донечками вирішили підтримати учасників своїм малюнком. Долучайтеся і Ви! Все, що потрібно- до 19 квітня (включно) намалювати малюнок, сфотографувати його і подати заявку на участь", - поділилася теледіва.

Фото: Лілія Ребрик показала малюнок доньки (instagram.com/liliia.rebrik)

Фолловери Ребрик тут же почали захоплюватися художнім талантом Діани і залишили багато теплих відгуків.

Красуня розумниця!

Маленька розумниця

Молодчинка!!!!

Молодці,гарно придумали

Маленький талановитий художник

Талант

Молодці !!!!!)))

Дуже красива пасочка! Так і хочеться з'їсти!

Яка молодчинка, дуже гарний малюнок!

мничка донечка!Здоров'ячка і удачі у всіх починаннях, мама і тато дуже старанні, так що й дівчатка виростуть гідними!

Дуже красивий малюночок!) Бажаємо Вам перемоги

Ваша батьківщина приклад для багатьох як бути позитивною та в коханні народжувати та виховувати малечу будьте щасливими та здоровими！

Скріншот коментарів (instagram.com/liliia.rebrik)

Раніше Лілія Ребрик показала, як розважає доньку на карантині, і заодно похизувалася гнучкістю.