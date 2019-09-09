Не згоден: Влад Яма висловився про результати третього ефіру Танці з зірками 2019

Яма підкреслив, що на паркет виходили учасники слабші Серьоги
Третій ефіру шоу Танці з зірками 2019 досі "вражає" соцмережі своєю несподіванкою. Нагадаємо, що паркет танцювального шоу покинула ще одна пара. Слідом за TAYANNA та Ігорем Кузьменко проект покинув співак Серьога і його партнерка Аделіна. Члени журі оцінили їх пасодобль в 20 балів. Але глядачі вирішили інакше.
Нарешті, Влад Яма наважився поділитися своїми емоціями з приводу минулого прямого ефіру. На своїй сторінці в мережі instagram член журі Танців з зірками 2019 зізнався, що не згоден з "вироком" глядачів. За словами Ями, в третьому ефірі було як мінімум троє більш слабких пари.
“Не згоден з вибором глядачів. Думаю Серьога і Аделіна ще могли показати відчутний прогрес. Ну а вчора мінімум три пари танцювали гірше. А ви що думаєте?" - пише Влад Яма.
Скріншот поста: instagram.com/vladyama_official
Також свій пост Яма супроводив коротким фрагментом з виступу Серьоги і Аделини.
Серьога і Аделіна Делі – Пасодобль – Танці з зірками 2019
Шанувальники Влада також поспішили залишити свої коментарі під його новим постом:
Скріншот коментарів: instagram.com/vladyama_official
Серьога і Аделіна Делі (фото: instagram.com/poligrafofficial)
Результати голосування членів журі третього ефіру Танці з зірками 2019
Нагадаємо, раніше Анна Різатдінова зізналася в почуттях до партнера по Танці з зірками 2019. Українська гімнастка зізналася, що зустріла в шоу справжнього друга.
Також до цього MARUV відверто розповіла про непросту школу життя. За словами співачки, вона починала в Харкові, де співала в стрипклубах і караоке-барах. При цьому в караоке можна було "отримати по обличчю" від п'яних клієнтів.