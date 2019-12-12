Може утримувати сім'ю: стало відомо, скільки заробляє 14-річна дочка Олі Полякової на блозі

Маша Полякова (фото: instagram.com/mashapolyakova)

Також Полякова розповіла про захоплення молодшої Аліси

Оля Полякова в інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону також розповіла про своїх дочок - 14-річну Машу і 8-річну Алісу. Нагадаємо, що українська "Королева ночі" також відверто зізналася про домагання з боку високопоставлених чиновників і відомого продюсера популярного жіночого колективу.

Зазначимо, що Маша Полякова активно розвиває свій интаграм-блог, де вже більше 144 тис. підписників. Зіркова мама Маші розсекретила її заробітки.

“Маша - абсолютно самостійна, доросла дівчинка. Дивовижна! Яка веде свій існатаграм. У неї вже 150 тис. фоловерів. Вона заробляє гроші, вона повністю одягається сама. 10 тис. грн у тиждень ця дівчинка заробляє. Вона вже може годувати сім'ю... Ну не 10 000 - 7000... 7500-8500 грн. Це постійна її такса", - розповідає Полякова.

ОляПолякова в гостях у Дмитра Гордона

При цьому українська співачка також зізналася, що Маша схильна до повноти. Проте дівчина постійно займається спортом.

“Вона схильна у мене до повноти. І у неї зараз є деякі проблеми. Вона весь час займається спортом. І я її підтримати, завжди з нею посилено займаюся", - каже Ольга.

Також Ольга відповіла і на питання про молодшу доньку - 8-річну Алісу.

“Алісі подобається балбеснічать. Вона поки вітер. Це дівчинка-вітер", - каже Полякова.

Також Ольга відповіла на питання, чому якось назвала Машу "дурепою". За словами співачки, це звичайно ж жарт.

“Та ну, це був жарт! Вони в мене обоє грають на піаніно. При чому займаються музикою виключно для мами. У Маші є талант. А Аліса хоче грати на електрогітарі, носити чорне і махати хаєром. Вони обидві грають на фортепіано... Це було пізно ввечері. І я кажу їй (ред. - Маші): дограй і йди спати! А це було о дванадцятій ночі. Вона каже: "Мені терміново потрібно викласти пост". Я кажу: "Ти що, дура?". Маша пише пост: “Мама каже, що я дура. А ви як думаєте?". Ну і журналісти підхопили", - пояснює ситуацію "Королева ночі".

Нагадаємо, Оля Полякова працевлаштувала ще одну учасницю Х-фактора.