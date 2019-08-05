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В неймовірних нарядах і обіймах коханого: Алессандра Амбросіо показала жаркі кадри з відпочинку

Lite » Новини шоу-бізнесу 05.08.2019 - 19:31
В неймовірних нарядах і обіймах коханого: Алессандра Амбросіо показала жаркі кадри з відпочинку
Алессандра Амбросіо (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

38-річна модель насолоджується романтичним відпочинком

Алессандра Амбросіо любить поєднувати приємне з корисним. Інакше про її численні поїздки по райських островах і не скажеш. Адже дівчина не просто насолоджується відпочинком, вона скрізь встигає якщо не провести зйомку, то як мінімум – показати нову модель купальника GAL Floripa. А її остання поїздка – на італійський острів Капрі – вийшла просто казково вдалою. В круїз Алсессандра поїхала з усією родиною: улюбленим Ніколо Одді, дітьми та сестрою Алин і подругою Жизель, які разом з нею заснували марку купальників.

В неймовірних нарядах і обіймах коханого: Алессандра Амбросіо показала жаркі кадри з відпочинку

Алессандра і компанія в Італії (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

Судячи по сторінці Instagram знаменитості, відпочинок вдався на славу! Всією компанією вони насолоджуються мальовничими краєвидами, морем, сонцем і товариством один одного.

В неймовірних нарядах і обіймах коханого: Алессандра Амбросіо показала жаркі кадри з відпочинкуВ неймовірних нарядах і обіймах коханого: Алессандра Амбросіо показала жаркі кадри з відпочинкуДівчата в неймовірних нарядах GAL Floripa (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

Алессандра показала масу кадрів з сестрою і подругою – дівчата одягли, звичайно ж, спокусливі купальники власного виробництва. "Перша зупинка – Капрі!", – написала Алессандра під фото, де вони позують на фоні неймовірної краси скель.

В неймовірних нарядах і обіймах коханого: Алессандра Амбросіо показала жаркі кадри з відпочинкуВ неймовірних нарядах і обіймах коханого: Алессандра Амбросіо показала жаркі кадри з відпочинкуАлессандра і Аня дуже схожі (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

Ані Луїзі, якій скоро виповниться 11 років, вона також приділила багато уваги. Дівчинка, яка дуже схожа на зіркову маму, вже заслужила справжню любов користувачів мережі. Багато фоловерів Алессандри наполягають на тому, щоб вона почала будувати модельну кар'єру, бо дуже гарна! Судячи з того, що Аня обожнює позувати і загравати з камерою, вона і сама не проти піти в "красивий" бізнес.

В неймовірних нарядах і обіймах коханого: Алессандра Амбросіо показала жаркі кадри з відпочинкуВ неймовірних нарядах і обіймах коханого: Алессандра Амбросіо показала жаркі кадри з відпочинкуВ неймовірних нарядах і обіймах коханого: Алессандра Амбросіо показала жаркі кадри з відпочинкуАлессандра і Ніколо (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

Але найбільше фоловерів Алессандри зворушили фото з коханим моделі. Амбросіо виклала в мережу безліч кадрів, де вони обіймаються, цілуються і буквально не можуть відірватися один від одного. Італійський бізнесмен і бразильська супермодель виглядають так гармонійно і зворушливо, що, здається, просто створені один для одного! І шанувальники пари не стали про це мовчати, засипавши їх схвальними словами і захопленнями.

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