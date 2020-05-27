В спокусливих міні-шортах і тапочках: Вікторія Бекхем показала, в чому працює вдома

Вікторія Бекхем – одна з найбільш знаменитих дизайнерів у світі, яка часто демонструє речі власного бренду. Кілька годин тому на сторінці 46-річної красуні з'явилося нове фото, де вона приміряла ультракороткі шорти, вільного крою светр, в додаток до них – тапочки. У такому вигляді Вікторія працює вдома, сидячи за ноутбуком. Чи потрібно говорити, що стрункі ноги, які дружина Девіда Бекхема таким чином показала у всій красі, просто звели з розуму публіку?

Нове фото Вікторії (фото: instagram.com/victoriabeckham)

Фанати не змогли стримати слів захоплення, зазначивши, як чудово виглядає Вікторія. Також багато хто похвалив інтер'єр будинку багатодітної мами. Не обійшлося і без компліментів повсякденному луку зірки, що давно стала справжньою іконою стилю.

Елегантний кежуал

Ці ноги!

Вікторія Бекхем завжди була володаркою чудових ніг

Вау ноги!

Будинок мрії

Чудова леді!

Казкова

Це фото!

Виглядає так розслаблено і натурально

Гарні ноги!!

Я б хотіла мати такі ноги

Прекрасна

О боже! Привіт!

Прекрасна картинка

Коментарі до посту (фото: прінтскрін instagram.com/victoriabeckham)

Нагадаємо, Вікторія – справжній адепт здорового способу життя і спорту. Вона обожнює займатися йогою, бігом і фітнесом. Свої тренування зірка планує на ранок, поки у неї як у багатодітної мами і бизнсвумен, є пара вільних годин. Навіть у свята та дні народження діва не дає собі перепочинку. Причому, за її Вікторії, навантаження зовсім не обтяжують її. Також знаменитість привчила себе обливатися холодною водою. Що ж, не дивно, що Виктрия виглядає настільки розкішно в свої 46 років!

Нагадаємо, дочка дизайнера також росте справжньою красунею. На думку фоловерів, дівчинка схожа на тата. Мабуть, тому екс-футболіст так обожнює свою дочку. Втім, Харпер Севен любить вся сім'я, а також фоловери знаменитих батьків. Вікторія регулярно публікує кадри з дівчинкою. Один з останніх просто підірвав мережу. Харпер, якій влітку виповниться 9 років, виглядає вже майже дорослою.