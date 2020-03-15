Спокусливе декольте і блискуче міні: Регіна Тодоренко показала засмагле тіло на камеру

Ведуча захопила користувачів мережі своєю сукнею
Регіна Тодоренко знаходить час не тільки на роботу, але і на те, щоб вигодовувати грудьми свого сина, якому вже виповнилося 1,3 роки. Популярна ведуча показала на своїй сторінці в Instagram нове відео, на якому вона позує у відвертому платті.
Крім того, незважаючи на яскраве плаття, в очі кидається засмага Регіни, яку вона отримала під час відпочинку на Мальдівах.
Регіна Тодоренко (відео: instagram.com/reginatodorenko)
Користувачі мережі також прокоментували останнє відео Тодоренко.
Регіна Тодоренко (фото: instagram.com/reginatodorenko)
Нагадаємо, що на березневий святковий вікенд Регіна Тодоренко разом зі своїм чоловіком Владом Топаловим вирушила до Санкт-Петербургу, де зоряна пара багато гуляла і з цікавістю вивчала місто. Крім того, вони також проводили час з друзями і насолоджувалися головними визначними пам'ятками.