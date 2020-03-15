Спокусливе декольте і блискуче міні: Регіна Тодоренко показала засмагле тіло на камеру

Регіна Тодоренко (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Ведуча захопила користувачів мережі своєю сукнею

Регіна Тодоренко знаходить час не тільки на роботу, але і на те, щоб вигодовувати грудьми свого сина, якому вже виповнилося 1,3 роки. Популярна ведуча показала на своїй сторінці в Instagram нове відео, на якому вона позує у відвертому платті.

Крім того, незважаючи на яскраве плаття, в очі кидається засмага Регіни, яку вона отримала під час відпочинку на Мальдівах.

Регіна Тодоренко (відео: instagram.com/reginatodorenko)

Користувачі мережі також прокоментували останнє відео Тодоренко.

Ну як можна бути такою шикарною???

Ви чарівні. Нехай "мідні труби" Вас минуть. Удачі у всьому!

Ось це справжній приклад мами, все встигає;

Красуня;

Шикарний образ. Молодець дуже добре вийшло, удачі;

Блискуче;

Плаття супер, а ви просто бомба;

Шикарна, завжди надихаєш!!

Вау, це блиск, шик, Регіна ти така зірочка;

Дуже ефектна;

Ти просто космос. Спасибі, що радуєш нас такими яскравими, соковитими відео;

Неймовірно красива.

Регіна Тодоренко (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Нагадаємо, що на березневий святковий вікенд Регіна Тодоренко разом зі своїм чоловіком Владом Топаловим вирушила до Санкт-Петербургу, де зоряна пара багато гуляла і з цікавістю вивчала місто. Крім того, вони також проводили час з друзями і насолоджувалися головними визначними пам'ятками.