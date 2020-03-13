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Любов і духовна зв'язок: Регіна Тодоренко зворушила мережу зізнанням про сина

Lite » Новини шоу-бізнесу 13.03.2020 - 14:56
Любов і духовна зв'язок: Регіна Тодоренко зворушила мережу зізнанням про сина
Фото: Регіна Тодоренко з сином (instagram.com/reginatodorenko)

Ведуча розповіла про особливий зв'язок із сином

Регіна Тодоренко – молода мама, її сину Михайлу (або Майклу, як називають малюка) виповнилося 1,3 року. При цьому відважна ведуча не боїться брати його в подорожі, а нещодавно здійснила з малюком переліт на екзотичні острови, який зайняв близько доби! Незважаючи на свою зайнятість, зірка зуміла організувати свій графік так, щоб у ньому було місце спілкуванню з сином і грудному вигодовуванню – тому для малюка на зйомках спеціально облаштовували гримерку. Регіна зважилася на щире зізнання про інтимному моменті для кожної молодої мами.

Ведуча показала фото з синочком на березі океану, зроблене під час відпочинку на Мальдівах. Вона присіла навпочіпки і обняла Майкла, який обвив ручками шию мами. А Регіні – крислатий плетений капелюшок і довгі легкий білий сарафан.

"1 рік і 3 прекрасних місяці лактації. Хто б міг подумати, що в такому шаленому графіку це можливо. Та ні, це були не заморожені тонни молока в холодильнику, якими годували бабусі , няні , тітки нашого сина(хоча нічого проти годування з пляшечки не маю). Я просто так сильно перейнялася материнством, що не хотіла залишати Майкла вдома і всюди брала його з собою. По ряду причин можливості піти в декрет не було, та й не хотілося кидати роботу. Поки Майкл спав у своїй дитячій гримерці або у дворику біля знімального майданчика, я працювала, а потім мчала на годування. Дай Бог, щоб кожна дівчина відчула найприємніші емоції від цього чарівного процесу. Адже саме в такі моменти відбувається обмін самою неймовірною енергією!" - зробила особисте зызнання зірка.

Любов і духовна зв'язок: Регіна Тодоренко зворушила мережу зізнанням про сина

Фото: Регіна Тодоренко з сином (instagram.com/reginatodorenko)

"У мене не було суворих графіків годування, я діяла за покликом нашого малюка. Бували періоди, коли нічна трапеза повторювалася кожні 2 години. І коли навколо зліталися шуліки зі своїми "добрими порадами" про те, як правильно годувати дитину або "пора б вже згортати лактацію", мене це страшенно дратувало і відволікало від внутрішнього діалогу з сином. Зараз я розумію всю важливість годування. Це не тільки про здоров'я, необхідні мікроелементи, імунітет і тд... Це про гармонію, про душевний настрій, про духовний зв'язок, про любов. Не в жодному разі не хочу образити тих, хто на ШВ. Всяке в житті буває, і кожна з нас - індивідуальна й унікальна, але я дуже поважаю тих дівчат, які з усіх сил борються за грудне вигодовування", - заявила ведуча

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