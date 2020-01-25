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Спокуслива Оля Полякова пікантно оголила груди на розслабленому фото

Lite » Новини шоу-бізнесу 25.01.2020 - 12:05
Спокуслива Оля Полякова пікантно оголила груди на розслабленому фото
Фото: Оля Полякова (instagram.com/polyakovamusic)

Співачка засвітила груди на спекотному фото

Оля Полякова відволікалася від роботи і повністю переключилася на відпочинок, адже вона з родиною знаходиться в Мексиці. Співачка не залишає шанувальників без регулярної порції знімків в купальниках, викликаючи неприхований захват, а також ділиться своїми враженнями від відпустки на екзотичному курорті. Не обходиться і без пікантних знімків, які здатні спокусити навіть найстійкіших і стриманих.

На сторінці в Instagram вона показала грайливий знімок в гамаку. Оля позує в білосніжному топі (хоча, можливо, на співачці оригінальний купальник – ракурс не дозволяє розглянути вбрання повністю), який ідеально підкреслив її форми – розкішні груди і осину талію. Кадр зроблений такого таким чином, що легко можна розглянути частково оголений бюст "Королеви ночі".

"Але мейкап, так і хвилювань про свою зовнішність теж... Люблю світ і себе у світі... А ви?" - поцікавилася розслаблена зірка.

Спокуслива Оля Полякова пікантно оголила груди на розслабленому фото

Фото: Оля Полякова (instagram.com/polyakovamusic)

Пройти повз такого хвилюючий кадр шанувальники співачки не змогли. Вони вивчили його в деталях і скупали артистку в компліментах.

  • Яка фігура, яка талія
  • Оля, давайте майстер-клас - щоб тримати себе у такій чудовій формі
  • Гарне фото! Красу нічим не зіпсуєш
  • Правильно, потрібно відпочивати від мейку! Оля, ви і без мейк, виглядаєте добре
  • Богиня
  • Олічка - красуня просто космос!
  • Чарівна!
  • Оля, ти супер
  • Шикарна!
  • Неперевершена, як завжди

Скріншот коментарів

У сторіз співачка показала ще кілька курортних луків. На одному з фото вона відображена в трендовому джинсовому топі без бретелей з баскою і зручних бриджах. Також співачка не втрималася і зробила кілька селфі в купальнику.

Спокуслива Оля Полякова пікантно оголила груди на розслабленому фото

Спокуслива Оля Полякова пікантно оголила груди на розслабленому фото

Фото: Оля Полякова (instagram.com/polyakovamusic)

Нагадаємо, що Оля Полякова в яскравій сукні розповіла про тонкощі виготовлення текіли.

Королівський розмах: натхненна Оля Полякова вирішила стати господинею замку Просто вогонь! Оля Полякова в купальнику засвітила апетитні форми на пляжі
Новини України Оля Полякова
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