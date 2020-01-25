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Соблазнительная Оля Полякова пикантно обнажила грудь на расслабленном фото

Lite » Новости шоу-бизнеса 25.01.2020 - 12:05
Соблазнительная Оля Полякова пикантно обнажила грудь на расслабленном фото
Фото: Оля Полякова (instagram.com/polyakovamusic)

Певица засветила грудь на жарком фото

Оля Полякова отвлекалась от работы и полностью переключилась на отдых, ведь она с семьей находится в Мексике. Певица не оставляет поклонников без регулярной порции снимков в купальниках, вызывая неприкрытый восторг, а также делится своими впечатлениями от отпуска на экзотическом курорте. Не обходится и без пикантных снимков, которые способны соблазнить даже самых стойких и сдержанных.

На странице в Instagram она показала игривый снимок в гамаке. Оля позирует в белоснежном топе (хотя, возможно, на певице оригинальный купальник – ракурс не позволяет рассмотреть наряд полностью), который идеально подчеркнул ее формы – роскошную грудь и осиную талию. Кадр сделан таким образом, что без труда можно рассмотреть частично обнаженный бюст "Королевы ночи".

"Но мейкап, да и волнений о своей внешности тоже... Люблю мир и себя в мире... А вы?" - поинтересовалась расслабленная звезда.

Соблазнительная Оля Полякова пикантно обнажила грудь на расслабленном фото

Фото: Оля Полякова (instagram.com/polyakovamusic)

Пройти мимо столь волнительного кадра поклонники певицы не смогли. Они рассмотрели его в деталях и искупали артистку в комплиментах.

  • Какая фигура, какая талия
  • Оля, давайте майстер-клас - щоб тримати себе у такій чудовій формі
  • Красивое фото! Красоту ничем не испортишь
  • Правильно, нужно отдыхать от мейка! Оля, вы и без мейка, выглядите хорошо
  • Богиня
  • Олечка - красуня просто космос!
  • Волшебная!
  • Оля, ты супер
  • Шикарная!
  • Неперевершена, як завжди

Скриншот комментариев

В сториз певица показала еще несколько курортных луков. На одном из фото она запечатлена в трендовом джинсовом топе без бретелей с баской и удобных бриджах. Также певица не удержалась и сделала несколько селфи в купальнике.

Соблазнительная Оля Полякова пикантно обнажила грудь на расслабленном фото

Соблазнительная Оля Полякова пикантно обнажила грудь на расслабленном фото

Фото: Оля Полякова (instagram.com/polyakovamusic)

Напомним, что Оля Полякова в ярком платье рассказала о тонкостях изготовления текилы.

Королевский размах: вдохновленная Оля Полякова решила стать хозяйкой замка Просто огонь! Оля Полякова в купальнике засветила аппетитные формы на пляже
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