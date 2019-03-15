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Спокуслива Джамала у вбранні з пікантним вирізом захопила мережу

Lite » Новини шоу-бізнесу 15.03.2019 - 09:37
Спокуслива Джамала у вбранні з пікантним вирізом захопила мережу
Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

Співачка влаштувала фотосесію в оригінальному ансамблі від українського дизайнера

Українська співачка Джамала, яка розчулила мережу душевним фото чоловіка і маленького синочка, з'явилася перед підписниками в пікантному образі від українського дизайнера. Прекрасна мама і чудова співачка, вона вміє бути ефектною і жіночною, зайвий раз довівши це своїм новим фото, опублікованому в Instagram. Зірка позує у вбранні від українського дизайнера з ефектним вирізом на спині.

Вона одягла оригінальний аннсамбль, що складається з фатиновой чорної спідниці і незвичайного подовженого піджака від бренду Artem Klimchuk. Співачка сидить на туалетному столику з підсвічуванням, а в дзеркальному відображенні чітко видно оголену спину артистки. Глибоке декольте піджака підкреслює її бюст.

"Я взяла участь у зйомках "95 кварталу" з піснею "Solo", - підписала знімок Джамала.

Спокуслива Джамала у вбранні з пікантним вирізом захопила мережу

Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

Шанувальників захопило фото зірки, а особливо її ефектний образ, і вони не втрималися від компліментів.

"Просто розкішна", "Ідеальна", "Королева. Дуже красиве фото!", "Яка гарна", "Богиня", "Грація", "Прекрасна", - писали коментатори.

Спокуслива Джамала у вбранні з пікантним вирізом захопила мережу

Спокуслива Джамала у вбранні з пікантним вирізом захопила мережу

Спокуслива Джамала у вбранні з пікантним вирізом захопила мережу

Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

В "сторіз" знаменитість опублікувала ще кілька знімків з закулісся, а також покрасувалася в стильному білому брючному костюмі в смужку, в якому вирушила на відкриття виставки-ретроспективи кращих колекційних нарядів Chloé Couture, яка проходить у Києві у Національному художньому музеї України.

 

Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

Нагадаємо, що Джамала розповіла про свою плідну поїздку на острів Балі, де працювала у віддаленій студії над новим альбомом, але сумувала за чоловіком і сином.

До слова, Джамала нещодавно побувала у Польщі, де "засвітилася" в ефектному червоному костюмі від бренду Jatual Paris. На знімках усміхнена артистка зображена з букетом тюльпанів.

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