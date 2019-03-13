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Чоловічі забави: Джамала показала зворушливі кадри чоловіка з сином

Lite » Новини шоу-бізнесу 13.03.2019 - 18:08
Чоловічі забави: Джамала показала зворушливі кадри чоловіка з сином
Фото: Джамала з чоловіком і сином (instagram.com/s_bekir)

Співачка зняла на камеру трепетні сімейні моменти

Українська співачка Джамала, яка нещодавно повернулася з острова Балі, де на віддаленій студії записувала нові пісні і дуже сумувала за рідними і близькими, тримаючи з ними відеозв'язок, зворушила кадрами з чоловіком Бекіром Сулеймановим і сином Еміром-Рахманом. Фото і короткі відео спілкування батька з малям артистка опублікувала в "сторіз" Instagram.

На фото хлопчик грає поруч зі сплячим на дивані батьком. У якийсь момент дитина підійшла до тата, бажаючи поспілкуватися з ним. Бекір став радісно посміхатися синові, який наблизився до нього впритул, а потім і зовсім міцно обняв.

Чоловічі забави: Джамала показала зворушливі кадри чоловіка з сином

Чоловічі забави: Джамала показала зворушливі кадри чоловіка з сином

Чоловічі забави: Джамала показала зворушливі кадри чоловіка з сином

Чоловічі забави: Джамала показала зворушливі кадри чоловіка з сином

Фото: син і чоловік Джамали (instagram.com/jamalajaaa)

Також Джамала показала, як її малюк вміє швидко повзати, пересуваючись зі швидкістю блискавки з вітальні на кухню.

"Злови мене, якщо зможеш", - з гумором підписала кумедні кадри з сином знаменитість.

Чоловічі забави: Джамала показала зворушливі кадри чоловіка з сином

Чоловічі забави: Джамала показала зворушливі кадри чоловіка з сином

Фото: син Джамали (instagram.com/jamalajaaa)

Нагадаємо, що Джамала порадувала шанувальників стильним весняним фото у вбранні яскравого червоного кольору, що складається з оригінальних штанів з високою посадкою і блузи-топа, від бренду Jatual Paris і з величезним букетом тюльпанів в руках.

Раніше Джамала відвідала Польщу і показала ніжний образ в рожевій кофтинці і квітчастій спідниці-міді на гудзиках.

Відео: РБК-Україна

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