Чоловічі забави: Джамала показала зворушливі кадри чоловіка з сином

Фото: Джамала з чоловіком і сином (instagram.com/s_bekir)

Співачка зняла на камеру трепетні сімейні моменти

Українська співачка Джамала, яка нещодавно повернулася з острова Балі, де на віддаленій студії записувала нові пісні і дуже сумувала за рідними і близькими, тримаючи з ними відеозв'язок, зворушила кадрами з чоловіком Бекіром Сулеймановим і сином Еміром-Рахманом. Фото і короткі відео спілкування батька з малям артистка опублікувала в "сторіз" Instagram.

На фото хлопчик грає поруч зі сплячим на дивані батьком. У якийсь момент дитина підійшла до тата, бажаючи поспілкуватися з ним. Бекір став радісно посміхатися синові, який наблизився до нього впритул, а потім і зовсім міцно обняв.

Фото: син і чоловік Джамали (instagram.com/jamalajaaa)

Також Джамала показала, як її малюк вміє швидко повзати, пересуваючись зі швидкістю блискавки з вітальні на кухню.

"Злови мене, якщо зможеш", - з гумором підписала кумедні кадри з сином знаменитість.

Фото: син Джамали (instagram.com/jamalajaaa)

Нагадаємо, що Джамала порадувала шанувальників стильним весняним фото у вбранні яскравого червоного кольору, що складається з оригінальних штанів з високою посадкою і блузи-топа, від бренду Jatual Paris і з величезним букетом тюльпанів в руках.

Раніше Джамала відвідала Польщу і показала ніжний образ в рожевій кофтинці і квітчастій спідниці-міді на гудзиках.

Відео: РБК-Україна