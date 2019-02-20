У стильному вбранні і з квітами: Джамала підкорила яскравим весняним фото

Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

Співачка явно відмінно проводить час у Польщі

Популярна співачка і суддя Нацвідбору на Євробачення 2019 Джамала, яка вирушила у справах до польської столиці Варшави і вже радувала фанів соковитими знімками звідти, продовжує насолоджуватися місцевою гостинністю і весняною погодою. На своїй сторінці в Instagram артистка поділилася барвистим фото з поїздки.

На знімку виконавиця відображена в яскравому червоному брючному костюмі, причому штани незвичайного широкого фасону. Джамала позує біля ящиків з музичним обладнанням з великим букетом тюльпанів в руках і щасливо посміхається в об'єктив.

"Обожнюю професійних та гостинних людей! Амінь! Dziękuje дуже!" - підписала публікацію вона.

Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

Зазначимо, що стильне вбрання артистки - від бренду Jatual Paris і коштує подібний костюм 350 євро. Судячи з усього, вона взяла участь в якихось зйомках, однак поки тримає інтригу і не розповідає про них.

Шанувальникам дуже сподобався подібний образ співачки і багато відзначили, що їй надзвичайно личить червоний колір.

"ЯКА Красива!!!!)", "Вогонь! дівчина-весна", "Ааааай, як вам йде червоний колііір. І костюмчик добре сидить, коротше краса одним словом!", "Шикарний букет для красивої співачки!!!", "Вам дуже личить червоний", "Любимо вас, захоплююсь", - пишуть вони в коментарях.

Зірка також поділилася кількома кадрами в своїх Instagram-історіях.

Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

Пізніше Джамала виклала ще один кадр з Варшави - на ньому співачка в джинсах і майці сидить на підвіконні в номері готелю і задумливо милується краєвидами міста. Поряд з нею стоїть букет квітів.

Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

"Мій чарівний ранок у Варшаві. Тюльпани! Весна ще ближче, ніж ми думаємо", - повідомила вона.

Нагадаємо, Джамала в оригінальному образі розповіла про дивовижне відкриття.

До речі, Дамала поділилася своєю думкою про фіналістах Нацвідбору на "Євробачення 2019".