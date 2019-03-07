"Посеред острова без зв'язку": Джамала вимушено втекла після Нацвідбору

Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

Співачка провела час посеред океану, але дуже скучила за близьким

Популярна співачка Джамала, яка після напруженого Нацвідбору на конкурс "Євробачення 2019" різко зникла з соцмереж, порадувала шанувальників своєю появою з хорошими новинами. Артистка вирішила розповісти, чим займалися довгих одинадцять днів і де "ховалася" весь час. Виявилося, що вона записувала новий музичний матеріал на острові, вирішивши відпочити від цивілізації. Про це знаменитість повідомила в Instagram.

Виконавиця присвятила себе виключно творчому процесу, зачинившись на віддаленій студії звукозапису, розташованій посеред океану. Вона дуже сумувала за рідними, але, при цьому, зазначила, що могла б цілий рік прожити на острові, насолоджуючись спокоєм і умиротворенням. Судячи з геотегів, зірка знаходилася на Балі.

На новому фото Джамала відображена під час своїх музичних експериментів. На ній проста чорна футболка, навушники, а сама вона сидить за професійною апаратурою.

Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

"Одинадцять днів майже без зв'язку, у віддаленій студії звукозапису на острові посеред океану. Нарешті здалася можливість присвятити час саме написання нової музики в місці, де ніщо і ніхто не відволікає. Я б могла прожити так цілий рік, але ... Я дуже скучила за моєю родиною, з моїм чоловіком і маленьким Еміром-Рахманом. Як же я рада знову бути з ними!" - не стримувала емоцій співачка.

До речі, напередодні в "сторіз" Джамала показала скріншот відеочату зі своїм чоловіком Бекіром Сулеймановим. "Упевнений погляд. Твоя любов в твоїх очах", - підписала овона зворушливий знімок.

Фото: Джамала і її чоловік Бекир Сулейманов (instagram.com/jamalajaaa)

Шанувальники дуже зраділи появі зірки і захотіли скоріше насолодитися результтами її творчих пошуків.

"Джа, як же ми раді, що ви знову тут, з нами! Ми дуже скучили, правда, за вашими сторіз і постами! Просто уявляю, які шедеври ви написали. Але, сподіваюся, ви так само і встигли хоч трохи відпочити!", "З поверненням до музичного життя! Чекаємо нових глибоких витворів мистецтва слова і пісні", "Джа! Ми до божевілля нудьгували вам. Без вас і ваших сторіз навіть в instagram не хотілося заходити. Ми так раді, що Ви знову тут! Сподіваюся, Ви натхненні і щасливі. Чекаємо нових шедеврів", - відзначали радісні фолловери.

Нагадаємо, що Джамала порадувала шанувальників фотосесією в трендовому червоному костюмі від Jatual Paris з букетом в руках.

До слова, Джамала під час поїздки до Польщі розповіла про переваги подорожей і творчої професії.