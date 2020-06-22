Збирала по крупинках: молода дружина Віктора Павліка розповіла, як лікувала його від залежності

Віктор Павлик із дружиною Катериною Репяховой (фото: instagram.com/repyahovakate)

Дівчина заявила, що завжди буде сильною заради коханої людини

Зараз у всіх на слуху рішення 21-річного сина Віктора Павліка Павла відмовитися від лікування - хлопець з 2018-го року хворіє саркомою, дуже агресивним раком кісток. Співак, який нещодавно одружився на своїй молодій коханій Катерині Репяховій, а також відсвяткував її день народження, звернувся до сина в мережі, зазначивши, що любить його і завжди поруч. Відзначимо, що багато піддали артиста критиці за розважальні заходи в такий важкий час.

На ситуацію відреагувала його 26-річна дружина. У своєму Instagram Катерина згадала про складні часи, коли їй довелося лікувати коханого від залежності, причому неодноразово. Дівчина опублікувала фото, на якому їй 21 рік - стільки ж, скільки хворому синові Павлика.

Дружина Віктора Павліка Катерина Репяхова показала себе в 21 рік (фото: instagram.com/repyahovakate)

"На цій фотографії мені 21 рік. Через півроку я зустріну Віктора. І буду збирати по крупинках. Буду лікувати його від залежності. На моїх очах відміниться не один концерт. Але я буду сильною і з усіх буду рятувати життя коханої людини. Сама. Без жодної допомоги. Навіть коли в реанімації мені скажуть, що наступного разу вже не врятують його. Для того, щоб це життя зробило все, щоб врятувати інше і у важкі хвилини бути поруч. А потім на мене обрушитися багато інших труднощів, в тому числі і хвороба Паші. І я знову буду збирати життя Віктора по крупинках. Але я буду сильною, я буду поруч, буду його опорою. Тому що я потрібна йому, як ніколи", - поділилася Репяхова.

Дружина артиста заявила, що завжди буде поруч з ним, незважаючи ні на що.



"Я не знаю скільки ще разів мені доведеться збирати життя Віктора по крупинках, але я буду це робити, поки дихаю. Напевно, це моя місія. А ще 15 років тому пішов кращий друг брата в 21 рік. 15 років, а душа болить до цих пір. Напевно, не існує більш сильного випробування, ніж бачити, як страждають твої близькі", - пише Катя.

Вона не стала закривати коментарі, так що користувачі мережі залишають їй і Віктору Павліку слова підтримки.

Катюша,морально з тобою,тримайся сил тобі і Віктору Франковичу

Катюша, Ви дуже мудра на свої роки. Хай Вам щастить разом із Віктором Франковичем

Ти сильна! Ми з тобою

Катюша,ви сильна,мудра дівчина. Дай Бог Вам щастя

Ти дуже сильна жінка

Ви дуже гарна у всіх сенсах цього слова. У Вас все буде добре,Ви впораєтеся

Яка Ві тут гарнюня Катюша

Хай у вас і у вашій родині все буде добре. тримайтеся

Хай у вас все налагодиться і буде добре

Неймовірна

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що 12 травня Віктор Павлік одружився на своїй коханій - Катерині Репяховій, концертному директорі артиста. Дівчина молодша за свого "начальника" на 29 років.

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Автор: Lite