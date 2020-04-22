"Зі мною щось не так": Влад Яма здивував зізнанням і розповів, чому не оголюється для фотосетів

Влад Яма (Фото: instagram.com/vladyama_official)

Хореограф розповів про своє харчування і тренуваннях

Влад Яма тримає себе у чудовій формі. Хореограф регулярно відвідує спортзал і навіть в іншому місті або країні намагається не пропускати тренування, а ранкова пробіжка для нього – звичайна справа. Але так було не завжди, і суддя Танців з зірками не міг колись похвалитися м'язовою масою і красивим торсом. Про те, чому Влад став займатися бодібілдингом і не звик фотографуватися без майки, він розповів своєму другові, фітнес-тренеру Сергію Палкіну під час відпочинку в Маямі. А відповідне інтерв'ю вийшло на YouTube-каналі Palkin Team.

Хореограф зазначає, що через тотальну зайнятість в дні зйомок звик бігати з ранку 40-50 хвилин натщесерце, потім снідати і їхати на роботу. Він любить всі каші, крім перлової і віддає перевагу кіноа, гречці і рису.

Переломним моментом для Влада стала участь у Танцях з зірками. Тоді він сильно схуд і вирішив ретельно взятися за себе.

Влад Яма (Фото: instagram.com/vladyama_official)

"В 2007 році я був у самій мінімальній вазі за все життя завдяки тренуванням, танцям і нервам. Я зрозумів, що зі мною щось не так. Я подивився в дзеркало і зрозумів, що бачу тільки ребра. Мені здалося, що для чоловіка це неправильно. Я хочу бачити плечі. Я пішов в зал і взяв собі тренера", – зізнався Яма.

"Перший місяць був сир з горіхами, два-три обіди протягом дня (курка або риба з овочами) і ввечері – відварені яйця і зелене яблуко. Ось так жорстко було три місяці", - розповів про свою дієту і обмеження Влад.

Тепер він ретельно стежить за харчуванням і розпорядком тренувань. "Якщо це солодке, то це неділя ранок, таке свято. Силові тренування – три рази на тиждень", - розповідає хореограф.

Влад Яма (Фото: instagram.com/vladyama_official)

Він також зізнався, чому не фотографується топлес і не хвалиться торсом під час ефектних фотосесій.

"По-перше, я завжди трошки незадоволений собою. Мені завжди здається, що: "Ось недавно була форма краще. Тому трохи пізніше", - пояснив Влад.

"У мене ніколи не було кубиків. Плоский живіт був. Думаю, може наступного року приїхати в Маямі з кубиками, але до цього треба йти поступово", - вважає Яма.

Відео: YouTube/Palkin Team

Нагадаємо, що Влад Яма поділився чуттєвим фотосетом з дружиною у ванній.