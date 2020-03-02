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"Шикарний": Влад Яма схвилював мережу засмаглим накачаним торсом

Lite » Новини шоу-бізнесу 02.03.2020 - 10:28
"Шикарний": Влад Яма схвилював мережу засмаглим накачаним торсом
Фото: Влад Яма (instagram.com/vladyama_official)

Танцівник поділився ефектним фото з виступу

Зірковий хореограф і суддя Танців з зірками Влад Яма останнім часом не дає нудьгувати своїм шанувальникам - то вразить усіх зміною іміджу, то поділиться відвертим і пристрасним фото з дня народження коханої дружини Ліліани. До речі, його вони відсвяткували в сонячному Майамі, звідки нещодавно повернулися. Влад відразу ж приступив до роботи і опублікував в Instagram жаркий кадр зі свого виступу в Чернівцях.

На фото Яма зображений на сцені у вільних чорних штанях і без сорочки, демонструючи засмаглий накачаний торс. Біля його ніг клубочиться білий дим, а за спиною можна розгледіти відразу дві тіні - кадр вийшов дуже атмосферний і навіть трохи містичний.

"Вчора", - лаконічно прокоментував фото танцівник.

&quot;Шикарний&quot;: Влад Яма схвилював мережу засмаглим накачаним торсом

Фото: Влад Яма (instagram.com/vladyama_official)

Його дружина залишила коханому ніжне серденько у коментарі, а фолловери почали обсипати захопленими відгуками.

  • Король танців
  • Дякую за атмосферу і професіоналізм
  • Мммммммммм.....шикарний
  • Вогонь
  • Видовищно
  • Красень! Влад, ти супер!
  • Це було сильно
  • будете згадувати це фото років через двадцять
  • Уххх...ще б відео, хоч трохи
  • Східний танець?

&quot;Шикарний&quot;: Влад Яма схвилював мережу засмаглим накачаним торсом

Скріншот коментарів (instagram.com/vladyama_official)

Нагадаємо, Влад Яма поділився спогадами, як чарував свою майбутню дружину і, як красуня довго тримала оборону і не виявляла розташування до зірки паркету.

Чарівна пара: Влад Яма з дружиною зачарували інтимним знімком на пляжі в Маямі "Стиль вбивці": Влад Яма вразив шанувальників зміною іміджу
Новини України Влад Яма
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