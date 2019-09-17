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Неможливий вибір: Надя Дорофєєва покрасувалася фігурою в стильних обновках

Lite » Мода 17.09.2019 - 12:56
Неможливий вибір: Надя Дорофєєва покрасувалася фігурою в стильних обновках
Надя Дорофєєва (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Дорофєєва не може визначитися з обновкою

Надя Дорофєєва дуже любить балувати свою багатотисячну армію шанувальників стильним натхненням. Зазначимо, що солістка поп-групи "Время и Стекло" також ще модниця. У Дорофєєвої є свій концепт-стор одягу від корейських брендів, вона демонструє найгарячіші тренди, а також із задоволенням експериментує зі стилем. І хоча на даний момент Дорофєєва активно готується до майбутнього концерту в Києві, показуючи різні відео репетицій, вона також не забуває похвалитися стильними обновками.

Так, на своїй сторінці в мережі instagram Дорофєєва опублікувала цілу серію яскравих фото з примірочної. На знімках Надя демонструє стильні образи - в коротких шортах, штани, пальто, об'ємних сорочках і т. д.

При цьому українська виконавиця скаржиться на складність вибору:

"Ну от як вибрати?!" - запитує Дорофєєва.

Неможливий вибір: Надя Дорофєєва покрасувалася фігурою в стильних обновках

Неможливий вибір: Надя Дорофєєва покрасувалася фігурою в стильних обновках

Стильна Надя Дорофєєва (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Шанувальники Наді вирішили їй допомогти, а також залишили сотні коментарів під її новим постом:

  • "Треба просто все брати", - коментує Віра Брежнєва.
  • "Бери все , це найкращий варік"
  • "Не одяг прикрашає Надію, а Надія одяг"
  • "Бежевий на всі випадки життя, правильний хід!)"
  • “Бери все, не помилишся! Ти прекрасна у всіх образах"
  • "Ох, напеевне все Забрала)"
  • "Вибір НЕМОЖЛИВИЙ"
  • "Бежевий тобі дуже йде,така красуня"
  • "Занадто прекрасна"
  • “Надя, ти прям модель! Бери все!"

Неможливий вибір: Надя Дорофєєва покрасувалася фігурою в стильних обновках

Скріншот коментарів: instagram.com/nadyadorofeeva

Нагадаємо, раніше Дорофєєва заінтригувала мережу пікантним фото з Дантесом. Співачка позує у нього на руках і коментує - "Ой, що буде!"

"Створюю хвилі": Надя Дорофєєва перевтілилася в спокусливу русалку "Дівчинка – чупа-чупс": Надя Дорофєєва спокусила зухвалим образом
Новини України Надя Дорофеєва
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