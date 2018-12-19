"Неймовірна": Джамала показала стильний новорічний образ у картатій спідниці

Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Джамала також уточнила у фанатів, як вони планують зустрічати Новий рік

Яскрава Джамала, яка раніше розповіла про прем'єру нового синглу, поділилася на своїй instagram-сторінці ефектним новорічним образом. Так, на фото співачка позує на тлі прикрашеної новорічної ялинки, під якою стоять подарунки.

На Джамалі — картата спідниця-кльош синього кольору з високою талією, червона кофтинка з відкритими плечима. Стильний "бунтарський" образ співачки доповнюють масивні чорні черевики на низькому ходу. Також на Джамалі лаконічні золоті прикраси і досить яскравий макіяж.

"Новорічний настрій", — коротко написала Джамала. Також співачка поцікавилася у своїх підписників, як вони будуть зустрічати Новий 2019 рік.

Святкова Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Шанувальники виконавиці поспішили не тільки прокоментувати її новий образ, а також поділилися планами щодо зустрічі Нового 2019 року.

"Джамала, ви прекрасні! Новий рік я буду відзначати у вузькому сімейному колі, однозначно! І ніяких шкідливостей за столом (у всякому разі для себе коханої)!" — пише olesioiglesios.

"Святкуватиму в колі сім'ї і дивитимусь ваші виступи на ютубі", — обіцяє tonyanarudinovaa.

"Чарівна", — зазначає t_mizina.

"Красуня", — погоджується oksanapapusha.

"Найкраща гордість України", — захоплюється boivkabogdan3.

"Неймовірна", — пише igorkarata.

"Ви круто виглядаєте, шановна Сусана", — пише safterorda.

Скріншот коментарів: instagram.com/jamalajaaa

Яскрава Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Нагадаємо, раніше Джамала ділилася зі своїми фанами новою фотосесією, тільки із зовсім іншим настроєм — романтичною, ранимою і дуже зворушливою. Тоді співачка навіть зазначила, що мріє про літо.

Також Джамала зворушила мережу ніжним фото з синочком, ласкаво назвавши його "своєю любов'ю".

Джамала: біографія (відео: РБК-Україна)