"Неймовірна": Джамала показала стильний новорічний образ у картатій спідниці

Джамала також уточнила у фанатів, як вони планують зустрічати Новий рік
Яскрава Джамала, яка раніше розповіла про прем'єру нового синглу, поділилася на своїй instagram-сторінці ефектним новорічним образом. Так, на фото співачка позує на тлі прикрашеної новорічної ялинки, під якою стоять подарунки.
На Джамалі — картата спідниця-кльош синього кольору з високою талією, червона кофтинка з відкритими плечима. Стильний "бунтарський" образ співачки доповнюють масивні чорні черевики на низькому ходу. Також на Джамалі лаконічні золоті прикраси і досить яскравий макіяж.
"Новорічний настрій", — коротко написала Джамала. Також співачка поцікавилася у своїх підписників, як вони будуть зустрічати Новий 2019 рік.
Святкова Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)
Шанувальники виконавиці поспішили не тільки прокоментувати її новий образ, а також поділилися планами щодо зустрічі Нового 2019 року.
"Джамала, ви прекрасні! Новий рік я буду відзначати у вузькому сімейному колі, однозначно! І ніяких шкідливостей за столом (у всякому разі для себе коханої)!" — пише olesioiglesios.
"Святкуватиму в колі сім'ї і дивитимусь ваші виступи на ютубі", — обіцяє tonyanarudinovaa.
"Чарівна", — зазначає t_mizina.
"Красуня", — погоджується oksanapapusha.
"Найкраща гордість України", — захоплюється boivkabogdan3.
"Неймовірна", — пише igorkarata.
"Ви круто виглядаєте, шановна Сусана", — пише safterorda.
Скріншот коментарів: instagram.com/jamalajaaa
Яскрава Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)
Нагадаємо, раніше Джамала ділилася зі своїми фанами новою фотосесією, тільки із зовсім іншим настроєм — романтичною, ранимою і дуже зворушливою. Тоді співачка навіть зазначила, що мріє про літо.
Також Джамала зворушила мережу ніжним фото з синочком, ласкаво назвавши його "своєю любов'ю".
Джамала: біографія (відео: РБК-Україна)