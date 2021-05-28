Карколомна: Джамала похвалилася схудлою фігурою в облягаючому платті

Українська співачка Джамала активно худне після народження другого сина - і вже може похвалитися вражаючими результатами. Артистка з'явилася на конкурсі краси Mrs. Ukraine International і захопила стрункими формами в яскравому облягаючому платті.

Фотографіями з заходу знаменитість поділилася на своїй сторінці в Instagram .

Для появи на публіці Джамала вибрала вечірню сукню в підлогу кольору фуксії, яка вигідно підкреслила її схудлу фігуру. А оголені плечі і пікантний виріз під грудьми додали поряд жіночності і перчинки одночасно.

Ефектний лук співачка доповнила чорними босоніжками на грубій платформі, а з аксесуарів віддала перевагу масивним золотим сережкам у формі сердець і кулону.

Укладання м'якими хвилями і ніжний макіяж з акцентом на очі бездоганно підкреслили красу зірки.

На деяких кадрах Джамала позувала з молодшим сином Селім-Гіраєм.

Джамала захопила яскравим вбранням і стрункою фігурою (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Також виконавиця розповіла, що для неї краса.

"Краса - це не про правильні параметри. Вони потрібні для конкурсу, але не є основними. Краса - це про любов. Коли кохаєш і знаєш, що кохана, виглядаєш щасливішою і вродливішою. Дуже важливо, щоб в тебе вірили. Тоді твоя краса буде розквітати. Говоріть своїм жінкам більше приємних слів і відзначайте їх красу. Це надихає", - поділилася артистка.

Шанувальники залишилися в захваті від яскравого лука і стрункої фігури Джамали і засипали її компліментами, а також порівняли зі співачкою Шер в молодості.