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Карколомна: Джамала похвалилася схудлою фігурою в облягаючому платті

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Київ, П'ятниця 28 травня 2021 09:37
Карколомна: Джамала похвалилася схудлою фігурою в облягаючому платті Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)
Автор: Марина Настевич

Українська співачка Джамала активно худне після народження другого сина - і вже може похвалитися вражаючими результатами. Артистка з'явилася на конкурсі краси Mrs. Ukraine International і захопила стрункими формами в яскравому облягаючому платті.

Фотографіями з заходу знаменитість поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Для появи на публіці Джамала вибрала вечірню сукню в підлогу кольору фуксії, яка вигідно підкреслила її схудлу фігуру. А оголені плечі і пікантний виріз під грудьми додали поряд жіночності і перчинки одночасно.

Карколомна: Джамала похвалилася схудлою фігурою в облягаючому платтіКарколомна: Джамала похвалилася схудлою фігурою в облягаючому платті

Ефектний лук співачка доповнила чорними босоніжками на грубій платформі, а з аксесуарів віддала перевагу масивним золотим сережкам у формі сердець і кулону.

Укладання м'якими хвилями і ніжний макіяж з акцентом на очі бездоганно підкреслили красу зірки.

Карколомна: Джамала похвалилася схудлою фігурою в облягаючому платтіКарколомна: Джамала похвалилася схудлою фігурою в облягаючому платті

На деяких кадрах Джамала позувала з молодшим сином Селім-Гіраєм.

Карколомна: Джамала похвалилася схудлою фігурою в облягаючому платтіКарколомна: Джамала похвалилася схудлою фігурою в облягаючому платті

Джамала захопила яскравим вбранням і стрункою фігурою (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Також виконавиця розповіла, що для неї краса.

"Краса - це не про правильні параметри. Вони потрібні для конкурсу, але не є основними. Краса - це про любов. Коли кохаєш і знаєш, що кохана, виглядаєш щасливішою і вродливішою. Дуже важливо, щоб в тебе вірили. Тоді твоя краса буде розквітати. Говоріть своїм жінкам більше приємних слів і відзначайте їх красу. Це надихає", - поділилася артистка.

Шанувальники залишилися в захваті від яскравого лука і стрункої фігури Джамали і засипали її компліментами, а також порівняли зі співачкою Шер в молодості.

  • Джа, яка робота над собою!!! Який феєричний результат! Браво
  • Джа, вам дуже личить цей колір, прям вогонь
  • Джамала, ви - така красива!
  • Бозеее, яка ти струнка! Самаркандська Цариця!
  • Шикарна!
  • В приголомшливій формі
  • Шер в молодості
  • Дуже схожа на Шер
  • Ви неймовірно виглядаєте, колір сукні вау, вау, вау
  • Яка ж ви красива і колір сукні підкреслює вашу струнку фігуру, смагляву шкіру, темне волосся і очі
  • Просто неймовірна! Шикарна! Наче молода Шер!
  • Яка гарна та красива мама!
  • Джамала, ви і пару місяців тому були неймовірно красива, і зараз така ж богиня!!!
  • З кожними пологами все красивіше
  • Ви чарівна

Нагадаємо, раніше Джамала показала підрослих синів-красенів на милому фото з гримерки.

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