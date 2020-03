Як 20 років тому? Брітні Спірс відзначає ювілей культового кліпу "Oops! I Did It Again"

Брітні Спірс (фото: instagram.com/britneyspears)

Співачка поділилася спогадами про зйомки кліпу

27-го березня 2020 року виповнилося рівно 20 років з моменту презентації кліпу «нульових» Брітні Спірс на пісню «Oops!... I Did It Again» (приблизний переклад: «Ой, я знову це зробила»). Так, пізно ввечері в п'ятницю, 27 березня 38-ми річна поп-зірка відсвяткувала 20-річчя свого без перебільшення культового кліпу «Oops!... I Did It Again». Поділившись цією новиною зі своїми Instagram-фоловерами, Брітні також запостила архівне фото зі зйомок легендарного музичного кліпу.

На фото можна побачити співачку у молодості в легендарному вініловому облягаючому комбінезоні червоного кольору. Тоді пікантний облягаючий наряд Брітні справив справжній фурор серед її фанів. Адже довгий час за поп-виконавицею зберігався імідж «правильної дівчинки».

Фото: instagram.com/britneyspears

«Oops! Як швидко пролетіли ці 20 років?!??! Не можу в це повірити. Я пригадую, що цей червоний костюм був дуже «гарячим»... а сам танець був запальним!» - співачка підписала свій пост.

«А тепер ми сидимо на карантині, у самоізоляції, бажаючи відсторонитися від інших як можна далі, нехай навіть на Марс... Жартую звичайно! А якщо серйозно, то в цей день багато згадали і висловили підтримку моєму хіту, за що я хотіла б віддячити вас. Посилаю вам свою любов!» - завершила емоційний пост численними смайликами «сердечками» поп-діва.

Britney Spears - Oops!...I Did It Again (Official Video)

Нагадаємо, що музичний кліп був знятий Найджелом Діком, який раніше працював зі співачкою над синглами «...Baby One More Time», «Sometimes» і «(You Drive Me Crazy».

За словами Діка, у Спірс було дуже специфічне видіння у частині візуального оформлення пісні. «Я хочу бути в червоному комбінезоні. Я хочу мати дуже симпатичного космонавта, але в кліпі не може бути ніяких ракет», - згадує побажання Брітні постановник кліпів Найджел Дік під час інтерв'ю музичного каналу MTV в 2009 році.

«Насправді був ще один комбінезон, який був просто фантастичним, який мені відразу сподобався. Але за кілька хвилин до зйомки кліпу виявилося, що Брітні найняла цього хлопця, який працював з Майклом Джексоном, - розповідав режисер. — І вона побажала змінити костюм на червоний, який фанати побачили у фінальній версії кліпу».

Однак, за словами Спірс, не все пішло за планом. У 2000-му році каналу MTV співачка зізналася, що отримала травму на зйомках музичного відео.

«Була камера і був ракурс зверху, вони знімали мене, і раптом камера зірвалася», - сказала вона.

«Лише на мить мене це вибило з колії, але ми дозняти сцену і в цілому все налагодилося!», - підсумувала Брітні.

Як результат, у 2000-му році музичний кліп отримав три номінації «MTV Video Music Awards». А також пісня була номінована на премію Греммі в 2001-му році, але, на жаль, її обійшов сингл Мейсі Грей «I Try».

