В діамантовому кольє на голе тіло: Брітні Спірс захопила мережу пікантним образом

Брітні Спірс (фото: instagram.com/britneyspears)

Співачка показала чергове провокаційне фото

Брітні Спірс продовжує розбурхувати мережу провокаційними постами. Цього разу співачка опублікувала фото, де постала практично голою. На ній одягнене тільки масивне кольє з чорних каменів. І хоча фото обрізано, на ньому добре видно, що під прикрасою Брітні повністю гола. Завершує образ виразний макіяж зі smoky eyes, які вже стали фірмовими для Спірс. А також укладка зі злегка завитим і скуйовдженим волоссям.

Нове фото Брітні (фото: instagram.com/britneyspears)

"Що #MeaningfulMonday значить для мене? Ну, для мене чорні діаманти символізують і значення, і мету ... І я хочу кожен день знаходити сенс і мету... Тому, коли я знайшла ці чорні діаманти, мені довелося їх одразу одягти! Діаманти – найкращі друзі дівчат!", – написала співачка під знімком. Шанувальники підхопили позитивну хвилю улюбленої співачки і почали писати їй компліменти.

Королева чорних діамантів

О боже, це просто натхнення!

Неймовірно красива!

Ти просто приголомшлива!

Коментарі до посту (фото: прінтскрін instagram.com/britneyspears)

Були і ті, хто вирішив розкритикувати Брітні. Так, багатьом образ душі не припав. Як звичайно, фанати обурюються кілька вульгарним і неохайним зовнішнім виглядом 38-річної зірки. Нагадаємо, зазвичай вони критикують дівчину за неакуратний макіяж очей, а також за використання фотошопу. Особливо співачку обурюють останні. Тепер вона часто пише в своєму мікроблозі, що не використовує ніяких програм для обробки зображень. І що на фото вона завжди максимально натуральна.

Спірс обожнює відверті образи (фото: instagram.com/britneyspears)

Цього разу шанувальники зробили упор на те, що Спірс слід поміняти зачіску. А також висловили думку, що кольє красуні – підробка. Дійшло й до особистого життя співачки. Так, фолловери згадали про те, що Брітні не є опікуном своїх дітей: 13-річного Джейдена Джеймса, а також 14-річного Шона Престоні.

Зроби щось зі своїми волоссям!

Мені здається, що це фальшиві діаманти, Брітні

Значущою була б жінка, що повністю опікує своїх синів! Фальшивка!!!

Коментарі до посту (фото: прінтскрін instagram.com/britneyspears)