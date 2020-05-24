Сенс життя: Лілія Ребрик зачарувала домашнім фото з доньками і підняла важливу тему

Лілія Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Телеведуча поділилася сімейним знімком і розповіла про виховання дітей

Лілія Ребрик, яка нещодавно захопила розкішним етно-образом у повітряному платті-вишиванці, показала домашнє сімейне фото, на якому вона сидить на ліжку разом зі своїми двома дочками. Новий знімок популярна українська телеведуча опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

При цьому Ребрик підняла важливу тему, яка стосується виховання дітей. Телеведуча поміркуємо про те, які відношення потрібно вибудовувати з дітьми: дружні чи все ж бути для них в першу чергу матір'ю, а потім вже другом.

Лілія Ребрик з дітьми (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

"У неділю я хочу поділитися з вами своїми думками щодо виховання дітей. Двоє моїх доньок - сенс мого життя, моє щастя, дівчатка мої, і тому я дуже багато думаю над відносини з ними, над тим, як не втратити з ними особливий зв'язок, яка є, наприклад, у мене з моєю мамою. Як зробити так, щоб вони знали, що їх мама за них завжди горою.

Мама-друг? Або мама-мама? Коли я вперше стала мамою, відразу вирішила: "буду своїй Діані близькою людиною, кращим другом, "кращою подружкою". А зараз, коли народилася Поліна, я трохи все переосмислила. Все ж важливо, щоб дитина тебе перш за все поважала.

Адже подружку можна поставити на місце, на неї можна "фиркнути", або можна проігнорувати, а можна і взагалі назавжди посваритися. Ну всяке ж буває між дівчатами (і хлопцями)! Дружба витримує багато "нюансів". Ось чому таке ставлення дитини до батьків все ж неприпустимо.

Ставати подружками краще вже в дорослому віці. Зрештою, до статусу, я б навіть сказала звання "Подружки" все ж потрібно дорости. Тому повага має бути на першому плані. Думаю, недарма на західній Україні в багатьох сім'ях діти звуть батьків на Ви. Мене це завжди шокувало, у нас з батьками такого не було, а ось діти рідної сестри мами до неї з дитинства на Ви і донині звертаються на Ви.

Бути чи не бути зі своїми дітьми друзями? На ти або на Ви до батьків? Як "не перегнути палицю" в повазі до себе? Або навпаки, як здружитися так, щоб діти стали ставитися до вас, як до однолітків! Дуже мені цікаві ваші думки і батьківський або навпаки "дитячий" досвід!", - написала телеведуча.

Нагадаємо, що Лілія Ребрик показала, як ідеально обіграти наряд з трендовим принтом.

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Автор: Іван Романенко