"Навіщо вона це одягла": топ-5 найбільш дивних образів Кім Кардашян

Кім Кардашьян (фото: instagram.com/kimkardashian)

В екстравагантності і сміливості їй не відмовиш

Кім Кардашян – бажана гостя на різних світських заходах і любителька активного життя. Тому їй є де застосувати свій вроджений талант до підбору яскравих незвичайних образів. І хоча багато з них виходять дуже стильними (не без допомоги численних друзів з фешн-індустрії), але бувають і очевидні промахи.

Такі наряди підкреслюють недоліки фігури зірки, викликають дивні асоціації, питання "навіщо вона це наділа?" і численні негативні коментарі в мережі. Втім, можливо, королева епатажу на це і розраховує. Милуємося самими дивними образами знаменитої красуні.

Рожева пантера

Рожевий колір завжди в пошані у знаменитого сімейства, і в Кім зокрема. Один з останніх її образів це явно демонструє. Цього разу зірка приміряла яскраво-рожевий обтягуючий комбінезон з тонкого трикотажу, чорну перуку-каре, сонцезахисні окуляри на пів-обличчя... І все б нічого, якби не головна деталь: блискучі рожеві ботфорти з численними складками, практично на всю довжину ніг, які зробили образ вельми дивним.

Один з останніх образів Кардашьян в рожевому комбінезоні викликав хвилю невдоволення у шанувальників (фото: instagram.com/kimkardashian)

Русалка

напередодні запуску lifestyle-сайту Кортні Кардашян під назвою Poosh всі члени популярної династії підігрівали до нього інтерес. І Кім внесла свою лепту, виклавши в мережу фото в спокусливому сріблястому купальнику, що відкриває її розкішні стегна. Правда, далеко не всі оцінили цей образ 38-річної красуні. Більшість фоловерів відзначили, що такий фасон підкреслює непропорційно тонкі щиколотки і взагалі робить її фігуру "безглуздою".

Кім Кардашьян в екстремально відвертому купальнику (фото: instagram.com/kimkardashian)

Аквалангіст

Ще один невдалий експеримент з трико і ботфортами. Цього разу зірка вибрала темно-сірий костюм – водолазку і велосипедки, який зробив її схожою на аквалангіста. На цьому тлі високі бежеві замшеві чоботи тим більше виглядали недоречно. Але на цьому Кім не зупинилася, підібравши до образу також білу поясну сумку, яку одягла поверх костюма, і зробивши зачіску-"мальвінку".

Фото: instagram.com/kimkardashian

Прозорий натяк

Окремої уваги заслуговують "голі" виходи зірки. І якщо деякі відверті сукні незважаючи ні на що виглядають дуже вишукано і жіночно, то буває просто недоречна оголенность. Наприклад, як з цим платтям. Зшите з матеріалу, що нагадує підкладкову тканину, воно повністю продемонструвало груди Кім і білі сліпи. У той час як весь її образ, включаючи класичне пальто, зачіску і макіяж, говорив про серйозність, строгість і елегантність.

Навіть пальто не врятувало ситуацію (фото: instagram.com/kimkardashian)

ПОП-зірка

У минулому році Кім вирушила в Вегас, щоб відзначити з однокласниками 20-річчя закінчення школи, а також повеселитися на концерті Шер. Наряд зірка Instagram підбирала в дусі співачки (в подібному та з'явилася на "Греммі" в 1974-му році). Але, звичайно ж, пішла набагато далі. Кім наділа прозорі брюки, що при першому погляді змушують подумати, що на зірці і зовсім немає нижньої білизни, короткий топ з метеликом посередині і накидку. Все вийшло "занадто" навіть для бунтівної атмосфери Лас-Вегаса.

Відверта Кім Кардашян (фото: instagram.com/kimkardashian)

Нагадаємо, раніше 5-річна дочка Кім Кардашян потішила прихильників світської левиці. Норт з'явилася в маминих чоботях.

Також до цього Кім Кардашян показала унікальні дитячі фото з сестрою.