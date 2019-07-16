Змінила зачіску: співачка-трансгендер Зіанджа засипала мережу фото в новому образі

Після тривалої перерви артистка повернулася в Instagram
Українська співачка-трансгендер Зіанджа, яка раніше була відома як Борис Апрель, після участі в шоу Голос країни 8 пережила хвилю популярності, активно давала інтерв'ю і обіцяла нові проекти. Проте через якийсь час зникла, перестала вона і публікувати що-небудь в соцмережах. І ось через рік артистка повернулася і засипала свій Instagram новими знімками.
Зазначимо, що Зіанджа вирішила змінити імідж - вона обрізала своє довге руде волосся і з'явилася на фото блондинкою з коротким каре.
Співачка опублікувала кілька кадрів у різних образах - жіночних сарафанах, спортивному костюмі і худі.
Фото: Зианджа (instagram.com/ziasphere)
Під одним із фото, на якому вона зображена в брюках в стилі мілітарі, майці і чоботях, артистка анонсувала запуск власного YouTube-каналу.
Фото: Зианджа (instagram.com/ziasphere)
"Готую ютуб-канал з навчальними/філософськими відео. Психологічна підтримка, поради, відповіді на ваші питання і мій досвід", - зазначила Зіанджа.
Фото: Зианджа (instagram.com/ziasphere)
Фолловери зраділи поверненню артистки і засипали компліментами її зовнішній вигляд і нову зачіску, а також заявили, що з нетерпінням чекають виходу її відеоблогу.
Фото: Зианджа (instagram.com/ziasphere)
Скріншот коментарів (instagram.com/ziasphere)
Нагадаємо, екс-Борис Апрель виконавиця Зіанджа розповіла, чому на 10 років відмовилася від сцени.
Також Зіанджа в честь дня народження опублікувала раритетні дитячі фото.
Раніше ми писали про те, що Зіанджа зізналася, що через Могилевську стала бездомною.