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Змінила зачіску: співачка-трансгендер Зіанджа засипала мережу фото в новому образі

Lite » Новини шоу-бізнесу 16.07.2019 - 17:56
Змінила зачіску: співачка-трансгендер Зіанджа засипала мережу фото в новому образі
Фото: Зіанджа (instagram.com/ziasphere)

Після тривалої перерви артистка повернулася в Instagram

Українська співачка-трансгендер Зіанджа, яка раніше була відома як Борис Апрель, після участі в шоу Голос країни 8 пережила хвилю популярності, активно давала інтерв'ю і обіцяла нові проекти. Проте через якийсь час зникла, перестала вона і публікувати що-небудь в соцмережах. І ось через рік артистка повернулася і засипала свій Instagram новими знімками.

Зазначимо, що Зіанджа вирішила змінити імідж - вона обрізала своє довге руде волосся і з'явилася на фото блондинкою з коротким каре.

Співачка опублікувала кілька кадрів у різних образах - жіночних сарафанах, спортивному костюмі і худі.

Змінила зачіску: співачка-трансгендер Зіанджа засипала мережу фото в новому образіЗмінила зачіску: співачка-трансгендер Зіанджа засипала мережу фото в новому образі

Фото: Зианджа (instagram.com/ziasphere)

Під одним із фото, на якому вона зображена в брюках в стилі мілітарі, майці і чоботях, артистка анонсувала запуск власного YouTube-каналу.

Змінила зачіску: співачка-трансгендер Зіанджа засипала мережу фото в новому образі

Фото: Зианджа (instagram.com/ziasphere)

"Готую ютуб-канал з навчальними/філософськими відео. Психологічна підтримка, поради, відповіді на ваші питання і мій досвід", - зазначила Зіанджа.

Змінила зачіску: співачка-трансгендер Зіанджа засипала мережу фото в новому образі

Фото: Зианджа (instagram.com/ziasphere)

Фолловери зраділи поверненню артистки і засипали компліментами її зовнішній вигляд і нову зачіску, а також заявили, що з нетерпінням чекають виходу її відеоблогу.

Змінила зачіску: співачка-трансгендер Зіанджа засипала мережу фото в новому образі

Фото: Зианджа (instagram.com/ziasphere)

  • Яка чиста і світла, дуже приємно бачити
  • Як же ви прекрасна
  • Зи, коли альбом?
  • Боже, Ви прекрасна, немов весна.
  • Приємно бачити! Хотіла б мати таку подругу, посидіти в кафе , поспілкуватися
  • Яка квітка
  • Дуже красива! І такий макіяж тобі до лиця
  • Приголомшлива
  • Дуже ніжна! Офігенний зачіска, макіяж. Тобі не потрібна тонна косметики,природний макіяж тобі йде набагато більше
  • Ти розкішна жінка!..ти схожа на вітер свіжий і легкий...на дикий лісовий квітка,який зводить з розуму бджіл...я підтримую тебе,дорога,тому що ти це ти,прекрасна!я вірю в твій успіх та перемоги)))))
  • Буде цікаво подивитися)
  • Ееее, удачі, буду чекати
  • Як мені не вистачало твоєї посмішки! Завдяки тобі моє життя ставати яскравіше
  • Яка ж красиваяя))
  • Так змінила стиль, вау
 

Скріншот коментарів (instagram.com/ziasphere)

Нагадаємо, екс-Борис Апрель виконавиця Зіанджа розповіла, чому на 10 років відмовилася від сцени.

Також Зіанджа в честь дня народження опублікувала раритетні дитячі фото.

Раніше ми писали про те, що Зіанджа зізналася, що через Могилевську стала бездомною.

Зіанджа в честь дня народження опублікувала раритетні дитячі фото "Гомофобне суспільство": Зианджа "наїхала" на українських коміків
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