Змінила зачіску: співачка-трансгендер Зіанджа засипала мережу фото в новому образі

Фото: Зіанджа (instagram.com/ziasphere)

Після тривалої перерви артистка повернулася в Instagram

Українська співачка-трансгендер Зіанджа, яка раніше була відома як Борис Апрель, після участі в шоу Голос країни 8 пережила хвилю популярності, активно давала інтерв'ю і обіцяла нові проекти. Проте через якийсь час зникла, перестала вона і публікувати що-небудь в соцмережах. І ось через рік артистка повернулася і засипала свій Instagram новими знімками.

Зазначимо, що Зіанджа вирішила змінити імідж - вона обрізала своє довге руде волосся і з'явилася на фото блондинкою з коротким каре.

Співачка опублікувала кілька кадрів у різних образах - жіночних сарафанах, спортивному костюмі і худі.

Фото: Зианджа (instagram.com/ziasphere)

Під одним із фото, на якому вона зображена в брюках в стилі мілітарі, майці і чоботях, артистка анонсувала запуск власного YouTube-каналу.

Фото: Зианджа (instagram.com/ziasphere)

"Готую ютуб-канал з навчальними/філософськими відео. Психологічна підтримка, поради, відповіді на ваші питання і мій досвід", - зазначила Зіанджа.

Фото: Зианджа (instagram.com/ziasphere)

Фолловери зраділи поверненню артистки і засипали компліментами її зовнішній вигляд і нову зачіску, а також заявили, що з нетерпінням чекають виходу її відеоблогу.

Фото: Зианджа (instagram.com/ziasphere)

Яка чиста і світла, дуже приємно бачити

Як же ви прекрасна

Зи, коли альбом?

Боже, Ви прекрасна, немов весна.

Приємно бачити! Хотіла б мати таку подругу, посидіти в кафе , поспілкуватися

Яка квітка

Дуже красива! І такий макіяж тобі до лиця

Приголомшлива

Дуже ніжна! Офігенний зачіска, макіяж. Тобі не потрібна тонна косметики,природний макіяж тобі йде набагато більше

Ти розкішна жінка!..ти схожа на вітер свіжий і легкий...на дикий лісовий квітка,який зводить з розуму бджіл...я підтримую тебе,дорога,тому що ти це ти,прекрасна!я вірю в твій успіх та перемоги)))))

Буде цікаво подивитися)

Ееее, удачі, буду чекати

Як мені не вистачало твоєї посмішки! Завдяки тобі моє життя ставати яскравіше

Яка ж красиваяя))

Так змінила стиль, вау

Скріншот коментарів (instagram.com/ziasphere)

Нагадаємо, екс-Борис Апрель виконавиця Зіанджа розповіла, чому на 10 років відмовилася від сцени.

Також Зіанджа в честь дня народження опублікувала раритетні дитячі фото.

Раніше ми писали про те, що Зіанджа зізналася, що через Могилевську стала бездомною.