Жила на вулиці: Зіанджа зізналася, що з-за Могилевської стала бездомною

Відео: Зіанджа. Зе Інтерв'юер (youtube.com/Зе Інтерв'юер)

Відома українська співачка-трансгендер Зіанджа, раніше відома як Борис Апрель, розповіла про свою непросту співпрацю з Наталією Могилевською. Вона зізналася у відвертому інтерв'ю Анатолія Анатоліча в рамках авторського проекту "Зе Інтерв'юер", що з-за співачки їй навіть довелося якийсь час жити на вулиці.

Після участі Бориса Апреля в "Фабриці зірок" Могилевська стала продюсером артиста. Однак потім почалися розбіжності.

Фото: Зіанджа (instagram.com/ziasphere)

"Я поїхала в Китай з України, бо тут мені забороняли самовиражатися. У мене був продюсер-жінка, Наталія Могилевська. У нас з нею все почалося добре. Після "Фабрики" вона взяла мене під своє крило, у нас було тисячі всяких ідей, планів. Мені все подобалося. Відносини були син-мама, адже я потребувала батьківської опіки, піклування. І вона давала мені це емоційно, плюс, була продюсером. Але потім все змінилося", - повідомила Зіанджа.

Фото: Зіанджа (прес-служба)

Співачка зазначила, що наставник не давала їй ніякої свободи.

"Я жила, як птиця в клітці, творчій в'язниці. Розуміла, що моє ім'я на слуху, але не могла самовиражатися. У мене були хіти, які я клала на стіл зі словами: "Це ж круті пісні, чому ви не хочете, щоб я їх випустила?" У неї постійно знаходилися різні причини як у продюсера. Наталя не особливо цікавилася моєю думкою. Почалися суперечки, сварки. І в якийсь момент я стала бездомною. Тому що ми всі оплачували квартири за свій рахунок. А заробітні плати були невеликі. В один момент опинилася на вулиці, ночувала на лавочці. Це тривало три дні, перед тим як я зрозуміла, що будь-якою ціною мені потрібен дах над головою, зовсім інші умови, адже так жити нестерпно", - поділилася артистка.

Фото: Наталія Могилевська і Борис Апрель (ok.ru)

Нагадаємо, раніше співачка-трансгендер Зіанджа розповіла про першому романі.

Також ми писали про те, що Зіанджа зізналася, як батьки відреагували на її стиль життя і які у них зараз відносини.

Також ми повідомляли про те, що співачка-трансгендер Зіанджа, раніше відома як Борис Апрель, показала спокусливу фігуру. Крім того, вона показала шанувальникам свої дитячі фото.

Відео: РБК-Україна