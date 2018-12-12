Зіанджа в честь дня народження опублікувала раритетні дитячі фото

Фото: Зианджа (instagram.com/ziasphere)

12 грудня співачці виповнилося 28 років

Трансгендерна співачка Зіанджа, яка нещодавно звинуватила українських коміків в гомофобії, святкує 12 грудня день народження. В честь свята Зіанджа показала шанувальникам кілька раритетних дитячих знімків, які вона розмістила в Instagram-stories.

12 грудня співачці-трансгендеру Зіандже виповнилося 28 років. Вона повідомила, що народилася в 4:55 ранку в 1990 році.

На першому знімку, який вона опублікувала, зображена її мама і вона сама, в ранньому дитячому віці.

Скріншот фото (instagram.com/ziasphere)

На другий фотографії Зіанджа позує разом зі своєю старшою сестрою Анею і братом Георгієм. Фото зроблено влітку у дворі приватного будинку.

Скріншот фото (instagram.com/ziasphere)

На третьому знімку Зіанджа, а в той час – хлопчик на ім'я Борис, знаходиться біля водойми і в руках тримає надувний круг. Судячи з фото, співачці там років 5-6.

Скріншот фото (instagram.com/ziasphere)

А на останній фотографії Зіанджа показала, як вона виглядає зараз і збоку додала цифру 28, що переливається.

Скріншот фото (instagram.com/ziasphere)

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Зіанджа зізналася, що через Могилевську стала бездомною.

А також розповідали про те, що Зіанджа "наїхала" на українських коміків з-за того, що вони у своїх гумористичних шоу використовували її образ для комедійних сценок. Її обурило, що її зміна статі стала темою для таких шоу.