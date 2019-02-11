Юна онука Ротару зачарувала ефектною зимовою фотосесією

Фото: Соня Євдокименко (instagram.com/iamsofiaeve)

Юна модель позувала з чотириногими улюбленцями

Онука легенди естради Софії Ротару, Соня Євдокименко, яка вирішила піти по стопах бабусі і встигла записати перший трек, підкорила мережу мальовничою зимовою фотосесією, яку вона опублікувала в Instagram.

На кольоровому знімку юна красуня позує в обнімку зі своїм чотирилапим кошлатим другом. Вона одягнена в білі штани і чоботи для верхової їзди, джинсову куртку з хутром і в'язану шапку молочного кольору.

"Суботня прогулянка за містом", - коротко і ясно підписала фото дівчина англійською мовою.

Фото: Соня Євдокименко (instagram.com/iamsofiaeve)

"Така красива! Будь щаслива", "Краса з красою", "Така красива", "Та яка ж краса...Нууу, ти теж непогано виглядаєш, Соф", - з гумором писали коментатори.

Скріншот коментарів (instagram.com/iamsofiaeve)

«Коли ми закінчили, Джиммі втік. Люблю милі закадрові моменти», - зізналася Софія.

Фото: Соня Євдокименко (instagram.com/iamsofiaeve)

У своїх "історіях" вона ніжно обіймає коню і позує з ним. У короткому ролику онука Ротару виводить чотироногого красненя і годує його з руки, тримаючи за поводи і заливисто сміючись.

Фото: Соня Євдокименко (instagram.com/iamsofiaeve)

Нагадаємо, що Соня Євдокименко підкорила мережа стильною стріт-стайл фотосесією, під час якої позувала на вулицях Лондона в різних образах, зриваючи захоплені компліменти підписників.

До речі, бабуся дівчини, співачка Софія Ротару високо оцінила дебют єдиної онуки. Їй сподобалася перша музична робота Соні – пісня Unbreakable. До слова, дівчина спеціально з такої нагоди навіть взяла творчий псевдонім, назвавшись Sofia Eve.