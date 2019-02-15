Онучка Софії Ротару представила новий танцювальний трек - це захват

Відео: YouTube/Sofia Eve

Онука легендарної співачки Софії Ротару, модель і починаюча артистка Соня Євдокименко, яка взяла псевдонім Sofia Eve, до Дня Закоханих презентувала нову композицію Blush. Дівчина анонсувала вихід пісні у своєму Instagram.

У підписі до відео вона подякувала всім причетним до створення нового хіта, а також звернулася особисто до відомого українського фотографа Соні Плакидюк та висловила вдячність за те, що вона допомогла створити їй чорно-білу стильну обкладинку для синглу. На фото внучка легендарної співачки зображена з яскравим макіяжем очей, зачісці стилісти надали ефект мокрого волосся, а у якості помітного аксесуару виступають великі масивні сережки.

Шанувальникам молодої артистки її новий музичний експеримент сподобався. Не залишилася осторонь і знаменита бабуся Соні, яка залишила під її постом красномовний смайл у вигляді сердечка.

Фото: Соня Євдокименко (instagram.com/iamsofiaeve)

"З прем'єрою, Софія. Неймовірна пісня і виконання", "Дуже красива і дивно ніжна обкладинка!", "З прем'єрою, пісня шикарна. Продовжуй в такому ж дусі", "Неймовірна пісня і приголомшливий голос", "Ну все! Софію молодшу і Софію старшу побачити б тепер на сцені!" - мрійливо відзначили підписники Соні.

Також кількома днями раніше внучка Софії Ротару показала фото з сонячного Парижа і заінтригувала натяком на вихід нового синглу, зазначивши, що готувала сюрприз кілька місяців.

Фото: Соня Євдокименко (instagram.com/iamsofiaeve)

Примітно, що дебютувала юна красуня в листопаді з композицією Unbreakble, яка сподобалася її відомій бабусі.

Раніше Соня Євдокименко захопила мережу стильною зимової фотосесією, для якої позувала на природі за містом.

До слова, юна внучка Софії Ротару показала стріт-стайл фотосесссию в Лондоні.