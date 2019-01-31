Внучка Софії Ротару підкорила бездоганними стрітстайл-образами

Фото: Соня Євдокименко (instagram.com/iamsofiaeve)

Юня модель позувала в різних образах, незмінно радуючи шанувальників квітучим зовнішнім виглядом

Внучка Софії Ротару, чарівна починаюча модель Соня Євдокименко, яка не так давно представила дебютну композицію і заслужила похвалу знаменитої бабусі, показала в Instagram кадри зі стильних вуличних фотосесій.

Дівчина постала перед підписниками відразу в кількох образах. На одному з фото Соня позує в білих штанах, чорному гольфі і приспущенійкуртці оверсайз оранжевого кольору. Вона кокетливо озирається через плече, йдучи по жвавій вулиці.

Фото: Соня Євдокименко (instagram.com/iamsofiaeve)

На інший фотограяії Соня стоїть у спортивному аутфіті: масивних кросівках і дутому жилеті, урокроченных чорних брюках і толстовці з капюшоном і великими написами.

Фото: Соня Євдокименко (instagram.com/iamsofiaeve)

Особливу увагу підписників привернув ніжний оригінальний look дівчини, що складається з білої блузки, модної джинсової куртки, отороченої хутром і штанів вільного крою на резинці бежевого кольору. Ансамбль вона доповнила рожевою в'язаною шапкою.

Фото: Соня Євдокименко (instagram.com/iamsofiaeve)

Читачі її мікроблогу відзначили зовнішню привабливість онучки легендарної співачки, її виразний погляд, тонкі риси обличчя і бездоганний смак у виборі вбрання.

Фото: Соня Євдокименко (instagram.com/iamsofiaeve)

"Дуже красива дівчина", "Діамант", "Чудова", "Гарна", "Яка гарна! Дякую за чудові фотографії!", "Клас", - писали коментатори.

Скріншот коментарів (instagram.com/iamsofiaeve)

Раніше внучка Софії Ротару поділилася фотосесією, зробленою під час сімейного відпочинку в Лондоні. На спілних знімках дівчина виглядає мило і невимушено.

До речі, сама Софія Ротару раніше опублікувала зворушливе визнання-звернення, адресоване її чоловікові, що відкрив талант співачки всьому світу, Анатолія Євдокименка.