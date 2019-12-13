Сміливо! 50-річна Кетрін Зета-Джонс здивувала відвертим фото з ліжка

Кетрін Зета-Джонс (фото: instagram.com/catherinezetajones)

Зірка показала нове селфи

Кетрін Зета-Джонс часто радує шанувальників постами в своєму мікроблозі. Вона регулярно показує зворушливі сімейні кадри, обожнює зізнаватися в любові своєму чоловіку Майклу Дугласу, а також просто демонструвати свою нев'янучу красу. А ось відвертих знімків на її сторінці в Instagram не так і багато.

Нове селфі Кетрін (фото: instagram.com/catherinezetajones)

Кілька годин тому в записі популярної голлівудської актриси з'явилося нове фото, зроблене не де-небудь, а в ліжку. Кетрін лежить з голими плечима на білосніжному простирадлі, заклавши одну руку за голову. На обличчі зірки практично немає макіяжу (вії і брови, по всій видимості, вона носить перманентні), а тому фото наочно демонструє, як виглядає Зета-Джонс вранці відразу пробудження.

Актриса виглядає розкішно (фото: instagram.com/catherinezetajones)

«Збираюся прийняти душ на висоті 42 тис. футів сьогодні в авіакомпанії Еміратів», – написала актриса під фото. А шанувальники, як завжди, поспішили висловити свою думку про Кетрін, назвавши найкрасивішою і надихаючою. Що ж, Кетрін їх заслужила!

Кетрін і Керіс (фото: instagram.com/catherinezetajones)

Нагадаємо, актриса зараз практично припинила зніматися в кіно, весь вільний час приділяє сім'ї та особистому бізнесу. Також нев'януча красуня часто знімається для модних будинків і глянцевих журналів. Нещодавно разом зі своєю 16-річною дочкою Керіс вона стала обличчям нової лінії сумок від Fendi. Зйомки проходь в Римі і вийшли неймовірно романтичними і стильними. "Дует мати-дочка демонструє серію MeAndMyPeekaboo. Кетрін і Керіс доводять, що стиль і краса передаються з покоління в покоління", – так звучить головна думка рекламної кампанії.