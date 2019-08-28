Смілива! Слава з НеАнгелів в купальнику екстремально подолала свій страх

Слава Камінська з гуту НеАнгели після складного розлучення з чоловіком, пластичним хірургом Едгаром Камінським, не сумує і намагається брати від життя по максимуму. Так, співачка не упустила можливість насичено відпочити з подругами у Франції. Так, вона вже встигла побувати в Каннах, де "вигуляла" стильне вбрання "в горошок", що вигідно підкреслило її стрункі форми. Потім Слава вирушила в морську подорож на яхті вздовж Лазурного берега і разом з веселою й гамірною компанією провела незабутній час на борту.

Артистка навіть влаштувала імпровізований концерт для всіх присутніх і заспівала хіт гурту НеАнгели – "Серьожа". Послухати українську співачку зібралися яхти та вітрильники, що опинилися поблизу.

Також Славі вдалося подолати свій страх, про що вона тут же з радістю повідомила підписникам.

Співачка в пікантному купальнику стрибнула у воду прямо з борту яхти, причому висота судна була досить значною. Компанію їй склала одна з подруг.

"Я дуже боялася стрибати, до сьогоднішнього дня", - повідомила артистка, показавши свій екстремальний вчинок.

Шанувальники співачки підтримали її і залишили компліменти для сміливої Слави в коментарях під коротким відео.

Синхроністки

Класна

Агонь

Смілива

Відмінно вийшло! Вражає!

Крутяк

Канни - вони надихають!

Я б впісялася! Але у воді б ніхто не побачив. Сміливі дівчатка!

Скріншот коментарів

Також Слава поділилася кількома кадрами з друзями і залишила до них мотивуючий і життєстверджуючий підпис.

"У моєму Житті завжди, коли стою перед вибором, коли виникають сумніви, як правило я кажу - ТАК! Знаю, що буде цікаво", - запевнила вона.

Фото: Слава Камінська з друзями на яхті (instagram.com/babaslavka)

Нагадаємо, раніше Слава Каминскаяиз НеАнгелів влаштувала масштабну підготовку до зими і приміряла розкішні шубки.

Також Слава Камінська приголомшила розміром своїх офіційних доходів.