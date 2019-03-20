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Слухає послання з духовного світу: Кім Кардашян захопилася спіритизмом

Lite » Новини шоу-бізнесу 20.03.2019 - 13:28
Слухає послання з духовного світу: Кім Кардашян захопилася спіритизмом
Кім Кардашьян (фото: instagram.com/kimkardashian)
Ольга Турчанікова
Журналіст LITE

Знаменитість провела сеанс у знаменитого медіума

Кім Кардашян – особистість багатогранна. "Королева Instagram", героїня скандальних хронік, любителька епатувати, вона ж любляча дружина і мати, мабуть, ніколи не перестане дивувати своїх шанувальників. На цей раз вона відкрилася з нової сторони. У вихідні вона розповіла про свою пристрасть до медитацій.

"Це дуже важливо – виділяти щодня час на себе і медитувати, щоб очистити свій розум. Недільна чайна церемонія – це завжди щось особливе", – написала вона в сторіз, показавши заспокійливу картинку з чашами.

Пізніше Кім Кардашян пішла ще далі, поділившись з підписниками фото з Терезою Капуто – знаменитим американським медіумом, автором і ведучою власного шоу, яке, до речі, б'є рекорди за переглядами. Потрібно відзначити, що Тереза має дуже скандальну репутацію. Незважаючи на те що вона не раз допомагала поліції розкривати серйозні злочини, частенько її звинувачували і в шахрайстві. Але тим не менше клієнтів, у тому числі і зоряних, від цього не поменшало.

Кім Кардашьян і Тереза Капуто

Кім Кардашьян і Тереза Капуто (фото: instagram.com/kimkardashian)

"Будь-хто, хто знає мене, в курсі, що я люблю слухати послання з духовного світу. Читання у Терези Капуто було мрією наяву", – підписала знімок Кардашьян. Зірка не стала розкривати подробиць зустрічі, але потрібно визнати: вигляд у обох жінок був дуже щасливий.

А ось її фоловери не настільки задоволені поведінкою Кім. "Якщо ви говорите, що ви вірите в Бога, ви не можете займатися з такими речами", "Чуючи послання від духовного світу. О, Боже мій, ти будеш багато чути, коли будеш мертва... Прийди в світ живих, тут набагато цікавіше. Мертві не можуть сказати те, що вони відчувають", "Краще поговори з Богом!", "Коментарі тут прсото смішні. Не можу повірити, що люди в 2019 році говорять такі речі і вірять у медіумів...".

Також вони розкритикували зачіску Терези. "Якщо вона може розкрити деякі таємниці, чому ви не можете сказати їй, що її волосся просто жахливі?..", "О боже, що у неї на голові?", "Як можна довіряти комусь з такою стрижкою?".

Сама Кім, зрозуміло, на такі коментарі не реагує – їй не звикати до нападок недоброзичливців.

Відзначимо, що поки Кім ходить на сеанси з медіумами, її не менш імениті сестри провели вікенд більш продуктивно. Наприклад, Кайлі Дженнер розслаблялася біля басейну з донькою, що "прилипла" до мами.

А ось Кендалл Дженнер розбурхала шанувальників відвертим знімком в бікіні.

Нагадаємо, раніше Кім Кардашян приміряла зелене волосся - незвичайне рішення.

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