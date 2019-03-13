Русалонька: Кім Кардашян приміряла зелене волосся - дуже незвичне рішення

Кім Кардашян (фото: instagram.com/kimkardashian)

Кім Кардашян анонсувала новий б'юті-запуск

У Кім Кардашян що не день, то новини. Так, 12 березня вона оголосила про запуск чергової лінії сонцезахисних окулярів для Carolina Lemke Berlin, запостив кадри з незвичайної рекламної кампанії. Для зйомки дівчина приміряла вамп-образи, головні складові яких: чорні сексуальні вбрання, стильні сонячні окуляри, яскравий макіяж і гладкі волосся.

Сьогодні ж вона вже з'явилася в новому образі – практично ляльковому з блідо-зеленими волоссям і "фірмовим" макіяжем: стробинг, ідеально укладене брови, довгі вії і чуттєві губи. На знімку вона зазначила свої бренди: KKW Beauty і KKW Fragrance, а також стиліста по волоссю і візажиста, які працюють над рекламною кампанією.

Кім Кардашян з зеленими волоссям

Можливо, таким чином вона вирішила анонсувати новий запуск косметики або парфуму. Але швидше за все, вирішила порадувати фоловерів. Адже в подібному луці ми вже бачили її взимку, коли напередодні 14 лютого вона випустила три нових аромату KKW Hearts: Baby Girl, Baddie і Wifey. Сама Кім ніяк не прокоментувала знімок, поставивши лише символи русалочки і венери.

Шанувальники залишилися задоволені й цим: "Королева", "Кім може обіграти будь-лук", "чудово Виглядаєш", "Бомба", "дійсно Виглядаєш як русалочка", "Ти завжди прекрасна, дякую, що поділилася", "Волосся виглядають бездоганно"...

До речі, останнім часом приводів зацікавити армію фоловерів у неї і так вистачає. Так, нещодавно вона підірвала мережу знімками в леопардових комбінезонах від Azzedine Alaia, а пізніше блищала в вінтажних нарядах на виставці Тьєррі Мюглера. Ще один улюблене і невичерпне джерело для постів – діти, знімками яких вона просто засипала свою сторінку.

Нагадаємо, раніше Кім Кардашьян у кутюрній міні-сукня від Thierry Mugler підкорила фанатів розкішними формами.