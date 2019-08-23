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Сльози на землі: Олег Винник закликає до відновлення миру в нашій країні новою піснею

Lite » Новини шоу-бізнесу 23.08.2019 - 12:46
Сльози на землі: Олег Винник закликає до відновлення миру в нашій країні новою піснею
Олег Винник (фото: прес-служба співака)

Новий трек Олега Винника шанувальники слухають зі сльозами на очах

У День Державного прапора та до Дня Незалежності України Олег Винник презентує новий драматичний трек.

Пісня про сувору сторону реальності пронизана відчайдушним бажанням зупинити те, що відбувається, осушити сльози, вберегти від неминучого болю.

"Прислухайтеся до слів цієї пісні. Я дуже хочу, щоб вона спонукала до відновлення миру в нашій країні", - закликає артист, представляючи нову композицію "Сльози на землі".

Гармонійне поєднання тексту і музики, етнічні мотиви, потужний програш і пронизливе виконання чіпляє "за живе", відображаючи крик душі кожного, хто переживав втрати.

Олег Винник - Сльози на землі

Нагадаємо, вперше дане музичне творіння Олег Винник виконав під час зйомок концертного шоу телеканалу "Україна", присвяченого Дню Незалежності країни. Шанувальники швидко відреагували на прем'єру, поділившись відгуками в соцмережах.

  • "Дуже вчасна, очікувана нами композиція. Тільки ви вмієте так розкрити наші серця піснею, словами, мелодією";
  • "Я давно на неї чекала і саме від Вас! Дякую! Дуже сильно!";
  • "Найпотужніша пісня, яка коли-небудь звучала на сучасних концертах";
  • "Без сліз слухати не могла, біль, щем, сум, просто крик душі. До мурах по шкірі";
  • "Слухала пісню затамувавши подих, боялась поворухнутись. Сльози в очах, мурахи по тілу. Слова, музика, виконання пробирають наскрізь", - написали вони.

Сльози на землі: Олег Винник закликає до відновлення миру в нашій країні новою піснею

Наживо композицію "Сльози на землі" можна буде почути вже завтра, 24 серпня, на стадіоні "Арена Львів" у рамках сольного концерту Олега Винника, який стане продовженням всеукраїнського туру "Роксолана". У цей же вечір новий трек прозвучить у телеверсії шоу "З Днем народження, Україно!". Святковий ефір покаже телеканал "Україна" о 20:00.

Нагадаємо, раніше Олег Винник розговорився про заповітної мрії.

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