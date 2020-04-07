Немов вилізла з ліжка: шанувальники розкритикували Брітні Спірс за "неохайний" зовнішній вигляд

Брітні Спірс регулярно викладає в мережу нові фото, а також регулярно потрапляє під шквал критики з боку інтернет-користувачів. Найчастіше потрапляє під обстріл її зовнішність. Так, співачка відома своєю любов'ю до одного типу мейк-апу: очі вона густо підводить чорним каялом. Злегка «розмазані» smoky іноді виглядають вельми актуально для її образів. Але частіше макіяж зірки виглядає, як ніби співачка просто забула його змити. Принаймні, так вважають фанати знаменитості в мережі Instagram.

Співачка нарвалася на критику (фото: instagram.com/britneyspears)

Кілька годин тому Брітні опублікувала нову серію кадрів. Співачка одягла квітчасту блакитну блузку в баварському стилі з пишними рукавами-ліхтариками і глибоким декольте. Доповнив образ улюблений аксесуар Брітні – чорний чокер. А ще – троянди, які вона додала на фото з допомогою фільтра. Але цього разу розкішне декольте зірки, яке вона продемонструвала посідовувачам, залишилося практично не поміченим. Всі увагу взяла на себе «невдала» зачіска і макіяж.

Шанувальники засипали Спірс коментарями, в яких закликають змінити щось у зовнішності. А також турбуються, чи все добре з самопочуттям Брітні. Справа в тому, що співачка на знімках виглядає втомленою і злегка змарнілою.

Просто йди спати, Брітні

Сестра, поміняй стиль своїх фото

Будь ласка, поміняй свого візажиста

З тобою все в порядку?

Приведи в порядок свої очі! Ти мама

Мені не подобається твоя зачіска і цей образ в цілому

Брітні, ти можеш одягти щось інше?

Бейбі, ти повинна інвестувати в нового візажиста і перукаря. В тебе прекрасне серце, але ти завжди виглядаєш так, ніби щойно вилізла з ліжка

Що це таке, чорт візьми?

Коментарі до посту Спірс (фото: прінтскрін instagram.com/britneyspears)

Нагадаємо, Брітні зазвичай не реагує на критику. Але одного разу записала для фанатів відповідне відео. У ньому співачка закликала бути добрішими, а також відписатися від неї, якщо комусь не подобається її вигляд.